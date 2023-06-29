"Развивается внезапно": врач перечислил яркие симптомы почечной колики

Почечная колика - это острое состояние, которое возникает вследствие блокады оттока мочи из верхних отделов мочевой системы. Главным проявлением этого синдрома является интенсивная боль в поясничной области. Об этом в беседе с vb.kg рассказал врач-уролог поликлиники медицинского центра "ЮРФА" Данияр Иманалиев.

-Почечная колика обычно развивается внезапно днем или ночью. Симптомы появляются среди полного покоя или при движении. Вероятность этого осложнения в разы возрастает при наличии мочекаменной болезни. Начавший движение конкремент перекрывает мочевыводящие пути, в них растет давление, что приводит к растяжению почечной капсулы и появлению боли. Поэтому основной задачей врача-уролога является облегчение состояния пациента на момент его обращения.

Как часто к вам обращаются пациенты с почечной коликой?

- Довольно часто - по 5-6 человек в день, особенно когда период орозо-поста совпадает с летними месяцами. Человеку же надо употреблять в день в среднем 2,5 - 3 литра жидкости.

Как правило, почечная колика случается у людей, у которых уже наблюдаются проблемы с почками, но некоторые даже не знают об этом. Основной причиной почечной колики, повторяю, является конкремент, перекрывающий отток мочи и нарушающий ее пассаж по мочевыводящим путям, а он должен быть нормальным и беспрепятственным. Это невыносимая боль, даже взрослые мужчины плачут.

А как долго длится приступ?

- Если из мочеточника идет камень - боль сильная, но приступообразная. Камень чуть сдвинулся, моча начала протекать мимо него - и приступ как внезапно начался, так внезапно и заканчивается, но может повторяться, снова схватывать до тех пор, пока не решится проблема. Большие камни нуждаются в дроблении.

Каковы основные признаки почечной колики?

- Это, как я уже сказал, интенсивная боль в поясничной области с периодами затихания и нарастания интенсивности. Причем боли ощущаются не только в пояснице, но также в боковых отделах живота, паху и наружных отделах половых органов. Человек не может занять положение, которое поможет уменьшить выраженность боли, и буквально мечется в кровати.

Каковы меры профилактики?

- Очень важно не давать своему организму обезвоживаться.

Во время приступа люди самостоятельно прибегают к приему обезболивающих, это правильно?

- Это необходимая первая помощь. Но принимать обезболивающие нужно до или после случившейся почечной колики, потому что во время приступа они не помогут. А лучше обратиться к специалисту даже после того, когда станет легче, чтобы исключить осложнения. В случае несвоевременного купирования почечной колики пациент может столкнуться с рядом осложнений, наиболее серьезным из которых является формирование гнойного пиелонефрита.

У кого чаще всего случается почечная колика, у мужчин или у женщин?

- К нам обращаются и мужчины, и женщины. Более точные данные у специалистов, которые занимаются мочекаменной болезнью.

Болезни почек передаются по наследству?

- По-разному бывает, есть приобретенные и наследственные заболевания. Любые проблемы с почками предрасположены к любым заболеваниям, в том числе и к камнеобразованиям.

Какие функции, помимо выведения из организма всевозможных "отходов", выполняют почки?

- Выделительная функция почек связана с выведением из организма с мочой ненужных продуктов обмена веществ, избытка жидкости, токсических и чужеродных веществ. Также почки обеспечивают поддержание водно-солевого и кислотно-щелочного баланса организма. Еще одна важная функция - эндокринная: в почках синтезируется гормон, стимулирующий образование эритроцитов (красных кровяных телец), а также биологически активные вещества, которые участвуют в регуляции артериального давления.

Как понять, что с почками что-то не так, если ничего не болит?

- Болезни почек могут развиваться практически незаметно. Но при этом лабораторные показатели могут изменяться еще до появления первых признаков заболевания. Поэтому и для профилактики, и для ранней диагностики заболеваний почек проведение анализов необходимо. Если своевременно обнаружить заболевание при профилактическом обследовании, это может способствовать замедлению его развития.

Что касается симптомов, на которые может обратить внимание сам пациент, их несколько. В первую очередь обычно отмечается затрудненное или наоборот непроизвольное мочеиспускание, неприятные ощущения после него, а также возможно появление цистита. Помимо этого, на возможные проблемы с почками указывают отеки различных частей тела, например лица или ног; беспричинная потеря аппетита, появление в моче кровянистых вкраплений. Нередко встречается и повышение температуры и давления.

Говорят, что проблемы с почками могут привести даже к гипертонии.

- Грамотный кардиолог, если к нему пришли с давлением, обязательно отправит больного проверить почки и щитовидку. Нарушение выработки тиреоидных гормонов, гипертиреоз приводит к гипертонии. К гипертонии приводят и проблемы с почками. Если, например, человек пьет таблетки, а давление не падает, то это сигнал, что надо проверить почки.