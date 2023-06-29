"В КР в 2023 году произведено алкоголя почти на 10 млн литров больше"

Государственным агентством по производству, хранению и реализации спирта и алкогольной продукции при правительстве КР (Госалкоагенство) достигнуты значительные результаты в борьбе с нелегальным оборотом алкоголя. Об этом сообщили в самом госагентстве.

"За январь-май 2023 года было произведено 22 млн 895 тысячи литров алкогольной продукции, что на 9 млн 756 тысяч литров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом темп роста составил 174,2 процентов.

Факт уплаты по акцизному налогу при производстве и реализации алкогольной продукции с начало года по состоянию на 26 июня 2023 года составил – 1 млрд 407,6 млн сом. Темп роста поступления акцизного налога по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 299 процентов или на 936,9 млн сом больше", - говорится в сообщении Госалкоагенства.