В КР запрещается оборот остатков немаркированных подакцизных товаров

На территории Кыргызской Республики с 1 июля 2023 года будет запрещен оборот остатков немаркированных подакцизных товаров. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Это включает в себя следующие товары:

– пиво (расфасованное и нефасованное), отнесенное к товарной позиции ТН ВЭД 2203;

– никотин-содержащая жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах (ТН ВЭД 2404);

– одноразовые системы доставки никотина с никотиновой жидкостью в одном корпусе (ТН ВЭД 2404);

– электронные сигареты и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства, которые предназначены для доставки никотина (ТН ВЭД 8543 40 0000);

– изделия с нагреваемым табаком (ТН ВЭД 2404).

В случае производства, импорта, ввоза, хранения и реализации товаров, подлежащих маркировке, без нанесения на товар и/или его упаковку акцизных марок или средств идентификации, а равно нарушение установленного порядка и/или правил применения средств идентификации, если такое правонарушение не содержит признаков преступления, будет наложен штраф. Физическим лицам будет назначен штраф в размере 20 тыс. сомов, а юридическим лицам – 65 тыс. сомов в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

В связи с этим Государственная налоговая служба напоминает о необходимости своевременного маркирования продукции в соответствии с вышеуказанным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики".