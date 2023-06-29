Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о статусе английского языка

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который официально определяет статус английского, как одного из языков международного общения в Украине, сообщает strana.today.

Им должны будут в обязательном порядке владеть:

госслужащие категории "А", "Б" и "В"; главы местных госадминистраций и их заместители; военнослужащие офицерского состава, проходящие военную службу по контракту; полицейские среднего и высшего состава Нацполиции; начальство других правоохранительных органов, служб гражданской защиты; прокуроры; сотрудники налоговых и таможенных органов; руководители субъектов государственного сектора экономики.

Кроме того, английский язык в Украине начнут изучать уже в детском саду.

Кроме того, для получения степени магистра необходимо будет пройти вступительное тестирование по английскому языку (сейчас в законе достаточно любого иностранного языка).

Театрам позволят до 10% спектаклей показывать на английском языке. На телевидении объем вещания на английском языке не будет подпадать под учет квот общего недельного вещания.

Важные изменения коснутся пограничного контроля. Если в нынешнем законодательстве предписано, что позволительно предоставлять пояснения органам госпогранслужбы украинским или русским языком, а в случае использования других языков, погранслужба должна обеспечить переводчика, то в новом проекте - переводчика предоставят для лиц, не владеющих украинским или английским языком.

Также исчезнет допустимость использования русского языка для лиц, которые хотят, чтобы их признали беженцами в Украине или нуждающимися в защите. Если такие лица будут подавать заявки на украинском или английском языке, их рассмотрят. В других случаях орган, реализующий политику в сфере миграции, предложит переводчика или заявители смогут привлекать переводчика за свой счет.

Английский язык также будет использоваться в качестве языка международного общения в армии, Нацгвардии и других структурах, на которые возложены обязанности по обороне Украине.