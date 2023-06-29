УВД Иссык-Кульской области подготовило видео про туристическую милицию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, посыл подготовленного социальных роликов – это весомый аргумент в оценке надежности туристического направления для посещения туристами Иссык-Кульской области, где они могут насладиться уникальной природной достопримечательностью региона, не задумываясь о своей безопасности.

Как отметили в областной милиции, с началом летнего туристического сезона на личный состав туристической милиции возлагается огромная ответственность за эффективность выполнения поставленных задач в сфере обеспечения безопасности и комфорта туристов и отдыхающих. Приобретенный опыт работы предыдущих лет будет использован, и в текущем летнем туристическом сезоне.

"Не только иностранные туристы, а также отдыхающие из других регионов республики могут рассчитывать на любую помощь, начиная от защиты жизни и здоровья, а также заканчивая ориентированием на местности, если плохо знают регион", - говориться в сообщении.