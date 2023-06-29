Погода
$ 87.15 - 87.78
€ 94.92 - 95.92

УВД Иссык-Кульской области подготовило видео про туристическую милицию

324  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

УВД Иссык-Кульской области подготовило видео про туристическую милицию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, посыл подготовленного социальных роликов – это весомый аргумент в оценке надежности туристического направления для посещения туристами Иссык-Кульской области, где они могут насладиться уникальной природной достопримечательностью региона, не задумываясь о своей безопасности.

Как отметили в областной милиции, с началом летнего туристического сезона на личный состав туристической милиции возлагается огромная ответственность за эффективность выполнения поставленных задач в сфере обеспечения безопасности и комфорта туристов и отдыхающих. Приобретенный опыт работы предыдущих лет будет использован, и в текущем летнем туристическом сезоне.

"Не только иностранные туристы, а также отдыхающие из других регионов республики могут рассчитывать на любую помощь, начиная от защиты жизни и здоровья, а также заканчивая ориентированием на местности, если плохо знают регион", - говориться в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430746
Теги:
Иссык-Кульская область, туризм, безопасность, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  