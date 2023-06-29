В Ташкенте девушка задержала извращенца, который зашел за ней в лифт и начал самоудовлетворяться, сообщает СМИ.

"24 июня в 23.00 я возвращалась домой. Ждала лифт с каким-то парнем. Мы зашли, и он сразу нажал на седьмой этаж, а мне надо было на пятый, я не успела нажать. Через пару секунд вижу, как он спустил штаны и трусы, начал самоудовлетворяться. Я растерялась, затем начала снимать его на видео. В начале видео видно, как он поднял штаны. Схватив его за шкирку на седьмом этаже, я вытащила его и пешком спускала вниз", – рассказала девушка.

По ее словам, никто из соседей не открыл дверь и не помог ей. Девушке пришлось даже пару раз ударить парня по коленям и лицу, так как он чуть не убежал.

"На первом этаже сидели мои соседи. Я отдала им его. Человек 15-20 его держали и допрашивали. Он говорил, что ничего не сделал. Суд дал ему 10 суток, хотя я обвиняла его по двум статьям "домогательство" и "хулиганство", но судья решил, что самоудовлетворение – это мелкое хулиганство", – рассказала девушка.

Она также добавила, что инцидент произошел в Сергелийском районе. Этому парню 20 лет, он учится в Ирригационном университете.