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Мэр Бишкека в честь дня города вручил награды медикам

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В Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова состоялось мероприятие, посвящённое празднованию Дня медицинского работника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Медиков с профессиональным праздником поздравил и вручил награды муниципалитета мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров.

Юбилейной медалью в честь 145-летия города Бишкек награждены:

- Кудаяров Дуйше Кудаярович – академик Академии наук Кыргызской Республики,

член-корреспондент;

- Раимжанов Абдухалим Раимжанович – академик Академии наук Кыргызской Республики, член-корреспондент;

- Касиев Накен Касиевич – экс-статс-секретарь, экс-министр здравоохранения Кыргызской Республики;

- Сунчалова Галина Дмитриевна – медицинская сестра городской клинической больницы №1;

- Мусаев Акылбек Инаятович – главный врач ГКБ №1;

- Асакеева Рыскул Султановна – заместитель главного врача родильного дома №2

- Нурбаева Чолпон Абдуманаповна – заместитель директора Городского противотуберкулезного диспансера;

- Сумбаева Елена Геннадьевна – врач-рентгенолог ЦСМ №6.

По итогам конкурса среди организаций здравоохранения денежными сертификатами награждены:

- За 1 место городской перинатальный центр (сертификат на 200 000 сомов);

- За 1 место городская студенческая лечебно-профилактическая поликлиника (сертификат на 200 000 сомов);

- За 1 место Центр семейной медицины №5 (сертификат на 200 000 сомов);

- За 2 место Клинический родильный дом №2 (сертификат на 150 000 сомов);

- За 2 место Центр семейной медицины №6 (сертификат на 150 000 сомов);

- Центр семейной медицины №10 (сертификат на 100 000 сомов).

Золотым значком мэрии Бишкека награждены:

- Аалиев Гулжигит Кенжекараевич – главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы;

- Мамыров Жолдошбек Тобокелович – заведующий неврологическим отделением Бишкекской городской клинической многопрофильной больницы №2.

Серебряным значком мэрии Бишкека награждены:

- Успанова Нурбанур Ахметовна – заведующая отделением матери и ребенка клинического родильного дома №2 г.Бишкек;

- Керимакунова Джумагуль Деркембаевна – врач-стоматолог Бишкекской городской стоматологической больницы №5;

- Абдыкадырова Гулькайр Бейшембаевна – медицинская сестра Центра семейной медицины №1 г.Бишкек.

Наручными часами мэрии Бишкека награждены:

- Эшенова Кымбат Мамытовна – заместитель директора по сестринской работе Центра семейной медицины №7 г.Бишкек;

- Мамытова Мария – главная медсестра Бишкекской городской стоматологической больницы №3.

Почётной грамотой мэрии г. Бишкек награждены:ъ

- Пономаренко Светлана Юрьевна – врач-офтальмолог консультационного отделения УМБ №2 г.Бишкек;

- Адылбекова Гулайша Жолчубековна – врач-лаборант ЦСМ №6.

- Арунов Жумакерим Сульфидинович – врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации Клинического родильного дома № 2

- Мамбеталиев Эмильбек Кенжебекович – водитель скорой помощи городского управления здравоохранения мэрии Бишкека;

- Дунай Вячеслав Александрович – дезинструктор отдела дезинфекции Бишкекского городского государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- Асеков Турдубек Урумович – врач-хирург Национального центра хирургии МЗ КР.

Благодарственным письмом мэрии г. Бишкек награждены:

- Матаева Эльмира Макратбековна – врач-дерматовенеролог консультационного отделения Центра семейной медицины №5;

- Куприянова Елена Валерьевна – врач-кардиоревматолог Национального центра охраны материнства и детства;

- Турдалиев Сапарбек Имантурович – врач-проктолог, доцент".


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URL: https://www.vb.kg/430751
Теги:
мэрия, Бишкек, медики
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