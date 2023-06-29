Житель Аравана шел на намаз и обнаружил мертвого ребенка

В Араванском районе мужчина прямо на улице обнаружил труп новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, 28 июня около 09:30 часов в милицию поступила информация об обнаружении на улице в селе С. Юсупова безжизненного тела младенца.

"Утром, 28 июня 2023 года, 59-летний житель села, выйдя из своего дома на праздничный намаз, увидел стаю собак, которые окружили труп младенца. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, и были допрошены свидетели. Был проведен внешний осмотр трупа младенца и назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время расследование продолжается".