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Житель Аравана шел на намаз и обнаружил мертвого ребенка

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- Назгуль Абдыразакова
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В Араванском районе мужчина прямо на улице обнаружил труп новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, 28 июня около 09:30 часов в милицию поступила информация об обнаружении на улице в селе С. Юсупова безжизненного тела младенца.

"Утром, 28 июня 2023 года, 59-летний житель села, выйдя из своего дома на праздничный намаз, увидел стаю собак, которые окружили труп младенца. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, и были допрошены свидетели. Был проведен внешний осмотр трупа младенца и назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время расследование продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/430752
Теги:
Араванский район, новорожденный, труп
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