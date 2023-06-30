Запад против малой АЭС: как энергокризис в КР стал лакмусовой бумагой

Кыргызстан станет первой зарубежной страной для России, где "Росатом" планирует построить малую атомную электростанцию. В начале июня на полях Межправсовета глава компании Алексей Лихачев провел двустороннюю встречу с главой кыргызского правительства Акылбеком Жапаровым, где доложил председателю кабмина о ходе проработки проекта сооружения малой АЭС в республике.

Стороны условились продолжить консультации по этому направлению, что стало очередным поводом для актуализации информационной кампании в республике против мирного атома. Просто забейте в поисковую строку Google словосочетание "строительство АЭС в Кыргызстане" и вы увидите, как много публикаций на эту тему выходило в последнее время в кыргызском сегменте интернета.

Интерес к теме, естественно, объясняется тем, что власти республики ищут способы решить вопросы энергобезопасности республики, в том числе за счет возможного сотрудничества с "Росатомом". И среди публикаций действительно есть немало сбалансированных аналитических материалов, призванных разобраться в плюсах и минусах атомной энергетики.

Правда, большая часть текстовых и видеоопусов строится на эмоциях, а не на фактах,

и нацелена она на то, чтобы вызвать негативную реакцию со стороны общества на инициативы, связанные с АЭС. Готовят и публикуют эти материалы прозападные НПО и СМИ. Выступая против АЭС, они "давят" на то, что реализовывать атомный проект в республике нельзя - из-за сейсмоопасности, из-за потенциального вреда для экологии, а также из-за того, что западным партнерам может не понравится то, что в Кыргызстан зайдет такая крупная российская компания.

Интересно, что противники "Росатома" в Кыргызстане упорно и, судя по всему, намеренно игнорируют тот факт, что компания является мировым лидером в области атомной энергетики. Она не просто обладает богатым опытом проектирования, строительства и эксплуатации атомных станций, но и возглавляет список компаний-поставщиков атомных технологий. На сегодня Россия предлагает современные и безопасные реакторы третьего поколения ВВЭР-1200 и ВВЭР-TOI, а также перспективные реакторы на быстрых нейтронах БН-800 и БН-1200.

Свои АЭС "Росатом" строит по всему миру - в Турции, Индии, Китае, Бангладеше и других странах. И эти атомные станции зарекомендовали себя, как надежные, экономичные, экологичные.

Ветеран энергетики Кыргызской Республики, заслуженный энергетик СНГ Чоробай Акунов о текущих проблемах в энергетической отрасли страны знает не понаслышке. И он убежден, что разрешить все эти сложности можно только, если вводить новые мощности генерирования электроэнергии.

"Сегодня уже просто стыдно бояться атомной энергетики, потому что существуют передовые атомные технологии и весь мир их использует. Я надеюсь, что переговоры, которые сегодня наше правительство ведет с "Росатомом" закончатся какими-то определенными договоренностями. Думаю, что российские энергетики помогут нам избежать кризиса нам нужно строить новые мощности совместно с россиянами", - говорит Акунов.

Довольно очевидно, что информационная кампания против "Росатома" это всего лишь часть Большой игры, которую Запад ведет на территории Центральной Азии против России. Западники хотят только победить своего врага и вовсе не намерены помогать нам решать проблемы в энергетике.

Именно поэтому сейчас нам "скармливают" идею о том, что мирный атом - это зло, хотя в ЕС, например, атомную энергетику классифицируют как зеленую. "Друзей" с Запала совершенно не волнует, что оборудование энергосектора республики критически изношено, что в реках, питающих ГЭС, снижается уровень воды, что у страны нет собственных энергоносителей. И что все это накладывается на постоянно растущее потребление электроэнергии, что вызывает пока еще не энергетический коллапс в республике, но уже очень серьезную нехватку энергоресурса.

На сегодня дефицит энергии в Кыргызстане достиг уже 3 миллиардов киловатт-часов, что сказывается на простых потребителях и тормозит развитие экономику. И мы вынуждены импортировать электроэнергию - из Казахстана, Узбекистана. А теперь мы покупаем электричество еще в России, разорвать все связи с которой принуждает нас Запад.

В апреле российский оператор экспорта и импорта электроэнергии "Интер РАО" начал поставлять электроэнергию из единой энергосистемы (ЕЭС) России в энергосистему Кыргызстана транзитом через Казахстан. С апреля 2023 года по март 2024 года в республику поставят 900 миллионов киловатт-часов электроэнергии. В "Интер РАО" подчеркивают, что могли бы полностью закрыть наш дефицит, однако пропускная способность казахстанских сетей не позволяет это сделать.

Вот и получается, что пока США с сателлитами ищут всевозможные способы рассорить нас с Россией - откровенно, беспринципно и в ущерб жизненно важным интересам республики, наши надежные партнеры по ЕАЭС подают руку помощи, помогая обеспечить энергетическую безопасность страны. И в этой, по-настоящему непростой для Кыргызстана ситуации очень четко видно, кто нам друг, а кто просто использует нашу страну как пешку для достижения своих целей. Поэтому на сегодня нужно выбирать правильную линию взаимодействия с партнерами и жестко пресекать любые попытки западников оторвать нас от России.