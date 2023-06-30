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В РК соцсети могут обязать перевести контент на казахский язык

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Контент в социальных сетях обяжут переводить на казахский язык в Казахстане, передает СМИ.

Сенаторы одобрили закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" и сопутствующие поправки. В документе предусмотрены нормы, согласно которым собственник онлайн-платформы создает возможность использования интерфейса, а также ознакомления с пользовательским соглашением, в том числе кратким изложением его основных условий на казахском языке.

Также собственники должны создать возможность автоматического перевода контента на казахский язык.

Ранее стало известно, что весь функционал и видеоконтент развлекательной платформы TikTok переведут на государственный язык.


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URL: https://www.vb.kg/430761
Теги:
Казахстан, социальные сети
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