СМИ: Малая гидроэнергетика спасет Центральную Азию

В Астане заместитель председателя кабинета министров Киргизии Бакыт Торобаев обсудил с помощником президента Казахстана Асетом Исекешевым вопросы рационального использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии и строительства Камбаратинской ГЭС-1. В последние годы страны региона сталкиваются с дефицитом электроэнергии, а летом – с нехваткой воды. Строительство малых и средних ГЭС, позволяющих использовать потенциал небольших рек, могло стать одним из способов решения этой проблемы, пишет "Независимая газета".

Казахстан и Киргизия только начали обсуждать совместные проекты по строительству малых ГЭС. Бишкек запланировал в ближайшие годы построить до 50 гидроэлектростанций. Но нужны инвесторы.

Соседние Узбекистан и Таджикистан уже договорились и приступили к первому этапу строительства двух ГЭС на реке Заравшан: "Яван" – мощностью 140 мегаватт и стоимостью 282 млн долл. и ГЭС "Фандарё" – мощностью 135 мегаватт и стоимостью около 270 млн долл. В течение первых трех месяцев будут вестись геолого-разведочные и изыскательские работы, об этом заявил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума. Вторым этапом, как сообщает РИА Новости, станет технико-экономическое обоснование проекта, оно займет около полугода. В ходе этого этапа рассчитают окончательную стоимость проекта, отметил министр. По данным пресс-службы президента Таджикистана, строительство данных ГЭС – это первый крупный проект в энергетическом сотрудничестве Душанбе и Ташкента. Соглашение о строительстве ГЭС было подписано еще в 2021 году во время визита президента Узбекистана Шавката Мизиёева в Душанбе.

"Но глобально эти две ГЭС проблему не решат", – сказал "НГ" инженер-гидротехник, эксперт по Центральной Азии Андрей Захватов. По его словам, страны Центральной Азии имеют установленную гидроэнергетическую мощность, большую часть потенциала которой не используют. В частности, Таджикистан по гидропотенциалу занимает 8-е место в мире, а по потенциалу на душу населения – делит 1-е и 2-е места. На реках Таджикистана можно было бы построить десятки ГЭС – малых и средних. В Киргизии можно построить более 200 ГЭС, в том числе десятки малых ГЭС. Тем не менее после распада Союза и разрушения общесоюзного энергетического кольца даже после ввода ряда новых ГЭС потенциал рек повысился незначительно.

"Таджикистан взял курс на строительство гиганта – Рогунской ГЭС, сооружаемой с советских времен, а строительство малых гидроэлектростанций ведется "точечно". Интерес инвесторов, в первую очередь китайских, проявлен более чем к 10 проектам малых и средних ГЭС с невысокими плотинами, но это крайне мало. В Киргизии в 2022 году было начато строительство крупнейшей Камбаратинской ГЭС-1. Но закончить его без инвестора республика не сможет", – отметил Захватов.

В числе причин, которые мешают строить малые ГЭС в обеих странах, эксперт называл взрывной рост населения, маловодье (особенно зимой), нехватку финансирования и специалистов. У строителей, особенно у частных инвесторов, нет интереса в ГЭС мощностью менее 500 кВт, хотя в 50–60-е годы минувшего века малые ГЭС обеспечивали жителей многих населенных пунктов.

В Казахстане потенциал будущих малых ГЭС позволит закрыть около 50% объема потребления электроэнергии в республике, который в 2022 году составил 112,8 млрд кВт-ч. Об этом сообщила заместитель директора департамента возобновляемых источников энергии Минэнерго Казахстана Алма Жукенова. По ее словам, в Казахстане есть три богатых гидроэнергетическими ресурсами региона: бассейн реки Иртыш с крупными гидроэлектростанциями, Бухтарма, Шульбинская, Усть-Каменогорская ГЭС, бассейны рек Или, Капшагай, Мойнак, бассейны рек Сырдарья, Талас и Чу. Как отметила Жукенова, 90% всех рек в Казахстане – малые, их протяженность менее 100 км. В стране выгодно возводить малые ГЭС.

Для реализации своих целей Казахстан планирует пересмотреть соглашение с Киргизией и Узбекистаном об использовании ресурсов бассейна реки Сырдарьи. Текущее соглашение по воде действует с 1998 года. Документ регулирует использование ресурсов Сырдарьи в ирригации и энергетике. По действующим условиям излишки выработанной электроэнергии с ГЭС поступают в Казахстан и Узбекистан. Взамен Киргизия получает от соседей энергоресурсы, финансы и коммерческие услуги.

"Строительство малых и средних ГЭС для региона – вещь полезная, но при этом возникает вопрос, хватит ли на них воды. С дефицитом воды нынешним летом уже столкнулся Бишкек. Проблема не в том, что нет воды, а в ее нерациональном использовании в сфере земледелия. Нужны новые системы орошения земли и прочая техника", – сказал "НГ" генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрий Орлов. По его словам, ГЭС будут работать ровно до того момента, пока будет достаточно воды. "Хотя вовсе нельзя исключать того, что за периодом маловодья, который наблюдается в настоящее время, может последовать период многоводья, и тогда возникнет вопрос, куда продавать избытки электроэнергии. Поэтому помимо малых ГЭС нужно разрабатывать другие варианты для обеспечения региона электроэнергией", – считает Орлов.

Впрочем, такие проекты есть. Это строительство атомных станций в Казахстане, Узбекистане и даже в Киргизии. В частности, глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев обсуждал с президентом Садыром Жапаровым возможность строительства на территории республики атомной станции малой мощности – 55 мегаватт. Если этот проект пройдет, то следующий будет с увеличением до 300 мегаватт, подчеркнул Орлов.