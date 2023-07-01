Экоактивисты приглашают бишкекчан махнуться вещами, эмоциями и улыбками. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, это традиция обмена вещами называется своп-пати.

Как пишут организаторы, "Наше главное правило на своп-вечеринке: отдать то, что час был бы рад получить.Помните, что все вещи должны быть в хорошем состоянии, опрятными и целыми. Одежда обязательно должна быть чистой, без потёртостей, пятен и катышек.

"Наш самый первый своп решили максимально упростить для нас и для вас, поэтому можете прийти в любое удобное для себя время и поучаствовать в свопе. Вещи, которые никому не приглянулись на вечеринке, мы отдадим на благотворительность или отправим на апсайклинг (вторичное использование вещей с созданием для них нового функционала)"- говорится в сообщении организаторов.

Мероприятие состоится 1-го июля в ресто-баре Ashyq bar. Начало в 15:00.