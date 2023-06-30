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В ГНС напомнили про новую ставку налога на сжиженный углеродный газ

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает производителям и импортерам нефтепродуктов, что с 1 июля 2023 года сжиженный углеродный газ, используемый в качестве автомобильного топлива (ТН ВЭД 2711110000 - 2711190000), будет облагаться акцизным налогом по ставке 3 тысячи сом за тонну. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Следовательно, начиная с указанной даты необходимо будет учитывать эту норму налогового законодательства при производстве и импорте сжиженного углеродного газа.


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URL: https://www.vb.kg/430778
Теги:
ГНС, нефть, Кыргызстан, акциз
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