В ГНС напомнили про новую ставку налога на сжиженный углеродный газ

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает производителям и импортерам нефтепродуктов, что с 1 июля 2023 года сжиженный углеродный газ, используемый в качестве автомобильного топлива (ТН ВЭД 2711110000 - 2711190000), будет облагаться акцизным налогом по ставке 3 тысячи сом за тонну. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Следовательно, начиная с указанной даты необходимо будет учитывать эту норму налогового законодательства при производстве и импорте сжиженного углеродного газа.