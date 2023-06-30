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Жапаров: На юге Кыргызстана будет построен такой же город как Асман

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- Назгуль Абдыразакова
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На юге Кыргызстана будет построен такой же город как Асман в Иссык-Кульской области. Об этом заявил на церемонии закладки капсулы нового экогорода Асман президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, это первое мегастроительство в истории Кыргызстана и оно станет большой возможностью для привлечения крупных инвестиций.

Этот город станет хабом между югом и севером. Он станет экономическим локомотивом всей страны.

Некоторые граждане говорили, что нужно было строить этот город в Баткенской области. Если бы была возможность, то непременно мы построили бы в Баткене. Хотя Кумтор расположен на Иссык-Куле и все средства поступают в республиканский бюджет. В будущем планируем построить аналогичный город на юге страны. Некоторые не верили в проект "Асман", так как он требует больших средств. Данный проект поддерживается крупными инвесторами.

Да строительство требует времени и средств. Для инвесторов будут все созданы все условия и мы гарантируем их безопасность. Они могут незамедлительно приступать к работам и недопустимы какие-либо вымогательства", -заявил глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/430779
Теги:
Иссык-Кульская область, Садыр Жапаров
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