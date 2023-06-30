В Бишкеке начато капитальное строительство тротуара по проспекту Чуй

Глава Свердловского района Максатбек Саргазаков проинспектировал капитальное строительство тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
"На сегодняшний день работы по капитальному ремонту тротуаров ведутся:
-пр. Чуй от ул. Осмонкула до ул. Гоголя (южная сторона), протяженность 440 метров;
-пр. Чуй от ул. Курманжан Датка до Т. Айтматова (северная сторона), протяженность 870 метров;
-ул. Абдрахманова от ул. Жумабек до ул. Фрунзе (восточная сторона), протяженность 160 метров;
-по проспекту Чуй (южная сторона) от ул. Осмонкула до ул. Гоголя, протяженностью 440 метров.
В ходе инспекции глава района обследовал процесс демонтажа входных групп хозяйствующих объектов, вышедших на муниципальную территорию.
Ранее с владельцами хозяйствующих субъектов проведены разъяснительные работы о самовольном демонтаже.
На сегодняшний день начаты работы по капитальному строительству тротуара по проспекту Чуй.
Также глава проинспектировал ремонтные работы в подземном пешеходном переходе возле Восточного автовокзала и поручил работникам МП "Бишкекасфальтсервис" в ближайшее время завершить работы по укладке брусчатки.
Далее он посетил улицу Менделеева, где ведется капитальный ремонт дороги".