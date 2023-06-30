В Бишкеке начато капитальное строительство тротуара по проспекту Чуй

Глава Свердловского района Максатбек Саргазаков проинспектировал капитальное строительство тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"На сегодняшний день работы по капитальному ремонту тротуаров ведутся:

-пр. Чуй от ул. Осмонкула до ул. Гоголя (южная сторона), протяженность 440 метров;

-пр. Чуй от ул. Курманжан Датка до Т. Айтматова (северная сторона), протяженность 870 метров;

-ул. Абдрахманова от ул. Жумабек до ул. Фрунзе (восточная сторона), протяженность 160 метров;

-по проспекту Чуй (южная сторона) от ул. Осмонкула до ул. Гоголя, протяженностью 440 метров.

В ходе инспекции глава района обследовал процесс демонтажа входных групп хозяйствующих объектов, вышедших на муниципальную территорию.

Ранее с владельцами хозяйствующих субъектов проведены разъяснительные работы о самовольном демонтаже.

На сегодняшний день начаты работы по капитальному строительству тротуара по проспекту Чуй.

Также глава проинспектировал ремонтные работы в подземном пешеходном переходе возле Восточного автовокзала и поручил работникам МП "Бишкекасфальтсервис" в ближайшее время завершить работы по укладке брусчатки.

Далее он посетил улицу Менделеева, где ведется капитальный ремонт дороги".