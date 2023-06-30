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С Ошского рынка 23 тележки доставлены на штрафстоянку

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Мобильная группа по борьбе со стихийной торговлей продолжает работу на территории ТРК "Ош базары". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"Так, сначала 2023 года на территории ТРК "Ош базары" совместно УВД Ленинского района, МП "Тазалык" проведено 89 рейдовых мероприятий и демонтировано 154 объекта, способствующих стихийной торговле (зонты, шатры, столы, металлические конструкции, деревянные конструкции, стулья, манекены).

На штрафстоянку доставлены 23 тележки. Дополнительно проводится работа по ликвидации точек стихийной торговли на пересечении улиц: К.Акиева и Токтогула, Айни и Ш.Руставели, пр.Ч.Айтматова и Ахунбаева, в мкр "Джал-23" по ул. Тыналиева (возле остановки)".


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URL: https://www.vb.kg/430790
Теги:
Ошский рынок, Бишкек, Стихийная торговля
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