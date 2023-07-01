В Бишкеке открыли бюст венгерского поэта Шандора Петёфи

В честь 200-летия со дня рождения великого венгерского поэта Шандора Петёфи, посольство Венгрии в Бишкеке совместно с Международным Университетом Кыргызстана переименовали Венгерский книжный уголок университета и открыли бюст имени Шандора Петёфи. Об этом сообщает пресс-служба венгерского посольства.

По ее данным, мероприятие открыли чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызской Республике Дороги Шандор, ректор "Международного Университета Кыргызстана" Савченко Елена.

Посол выразил надежду, что работа венгерского книжного уголка будет и далее способствовать развитию сотрудничества и укреплению дружеских связей между Венгрией и Кыргызстаном. А также станет незаменимой платформой для изучения венгерского языка.

На мероприятии прозвучали избранные произведения поэта Ш. Петёфи в исполнении учащихся вуза.

После торжественного открытия бюста состоялась презентация книги "Евразия: Эхо истории" при поддержке Фонда Петёфи, под редакцией хранителя дома-музея Алыкула Осмонова, Казыбаева Памирбека. Хрестоматийный сборник истории народов Евразии включает исторические события Венгрии. Это замечательная возможность для студентов и преподавателей лучше познакомиться с историей и культурой венгерского и кыргызского народа.

Справочно: Петёфи - венгерский патриот, непримиримый борец за свободу своей родины, чье произведение "Народная песня" стало символом венгерской революции 1848 года. Несмотря на то, что жизнь Шандора Петёфи оборвалась очень рано, заслуги его трудно переоценить. Он оставил после себя богатейшее наследие и навсегда остался в памяти народа как любимый поэт, революционер и основоположник поэзии на национальном языке.