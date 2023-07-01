Погода
$ 87.14 - 87.93
€ 94.57 - 95.57

В столице прошел чемпионат КР по пауэрлифтингу (список победителей)

240  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке завершился открытый чемпионат Кыргызской Республики по классическому пауэрлифтингу в честь Мугалимова Ш.Н. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Кыргызстана и Казахстана. Были установлены новые рекорды Кыргызской Республики, как среди взрослых, так и среди юниоров.

Цель соревнований - популяризация пауэрлифтинга в КР, повышение спортивного мастерства, дальнейшее укрепление дружественных, международных отношений, комплектование и подготовка спортсменов к международным соревнованиям.

Организатором соревнований выступила федерация пауэрлифтинга Кыргызской Республики по версии IPF

Спортсмены показали следующие результаты:

Женщины в категории 57 кг:

Юниорки:

2-е место - Башкатова А.

1-е место - Эрмакова Б.

Открытая возрастная группа:

1-е место - Харина Е.

В категории 69 кг:

Открытая возрастная группа:

2-е место - Курманова А.

1-е место - Платова А.

В категории 76 кг:

Мастерс 1

1-е место - Касабаева А.

Мужчины:

В категории 66 кг:

Суб-юниоры:

2-е место - Муратбек уулу Э.

1-е место - Муратбек уулу И.

Юниоры:

1-е место - Мырзабеков Э.

Открытая возрастная группа:

1-е место - Токтоболотов К.

В категории 74 кг:

Суб-юниоры:

2-е место - Сулайманов Д.

1-е место - Жу Б.

Юниоры:

2-е место - Гончаров В.

1-е место - Кочкаров К.

Открытая возрастная группа:

1-е место - Хожамбердиев К.

Мастерс 2:

1-е место - Кененбаев И.

В категории 83 кг:

Юниоры:

2-е место - Такжобек уулу Ж.

1-е место - Актан уулу А.

Открытая возрастная группа:

3-е место - Сватковский Я.

2-е место - Камчибеков А.

1-е место - Иванов Д.

В категории 93 кг:

Суб-юниоры:

2-е место - Миркамил С.

1-е место - Эсенбеков А.

Юниоры:

1-е место - Такжобек уулу Ж.

Мастерс 1:

2-е место - Жоошбеков К.

1-е место - Акботоев А.

Мастерс 2:

1-е место - Рыскулов Р.

Мастерс 4:

1-е место - Абакиров А.

В категории 105 кг:

Суб-юниоры:

2-е место - Сафай С.

1-е место - Эсенбеков Э.

Мастерс 1:

1-е место - Урустемов Б.

Открытая возрастная группа:

3-е место - Аманбаев Е.

2-е место - Мурзаканов Б.

1-е место - Орозбаев А.

В категории 120 кг:

Мастерс 1:

1-е место - Жумашев А.

Мастерс 2:

1-е место - Беков К.

Открытая возрастная группа:

1-е место - Мамбеталиев С.

Абсолютное первенство:

Женщины.

Юниорки:

2-е место - Башкатова А.

1-е место - Эрмакова Б.

Мастерс 1:

1-е место - Касабаева А.

Открытая возрастная группа:

3-е место - Курманова А.

2-е место - Харина К.

1-е место - Платова А.

Мужчины.

Суб-юниоры:

3-е место - Миркамил уулу С.

2-е место - Сулайманов Д.

1-е место - Жу Б.

Юниоры:

3-е место - Мырзабеков Э.

2-е место Такжобек уулу А.

1-е место - Кочкаров К.

Мастерс:

3-е место - Акботоев А.

2-е место - Урустемов Б.

1-е место - Жолдошев А.

Открытая возрастная группа:

3-е место - Мамбеталиев С.

2-е место - Абакиров А.

1-е место - Иванов Д.

Рекорды Кыргызской Республики установили следующие спортсмены:

Касабаева Аида - приседание, жим, тяга, сумма.

Платова Анжелика - приседание, жим. Акботоев Алмаз - тяга.

Раскулов Рахат - приседание, жим, тяга, сумма.

Калыбеков Эдильбек - приседание, тяга.

Эсенбеков Эрмек - приседание.

Эсенбеков Азамат - приседание.

Жумашев Акылбек - приседание, жим, тяга, сумма.

Орозбаев Арсен - приседание, жим, тяга, сумма.

Мамбеталиев Султан - тяга.

Иванов Дмитрий - приседание, жим, тяга, сумма.

Такжобек уулу Жакшылык - тяга.

Мусаев Белек - жим.

Урустемов Бакытбек - приседание, тяга, сумма.

Абакиров Алим - приседание, тяга.

Абакиров Аджыбек - приседание, жим, тяга, сумма.

Миркамил уулу Сыргак - приседание.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430793
Теги:
спорт, чемпионат, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  