В столице прошел чемпионат КР по пауэрлифтингу (список победителей)

В Бишкеке завершился открытый чемпионат Кыргызской Республики по классическому пауэрлифтингу в честь Мугалимова Ш.Н. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Кыргызстана и Казахстана. Были установлены новые рекорды Кыргызской Республики, как среди взрослых, так и среди юниоров.

Цель соревнований - популяризация пауэрлифтинга в КР, повышение спортивного мастерства, дальнейшее укрепление дружественных, международных отношений, комплектование и подготовка спортсменов к международным соревнованиям.

Организатором соревнований выступила федерация пауэрлифтинга Кыргызской Республики по версии IPF

Спортсмены показали следующие результаты:

Женщины в категории 57 кг:

Юниорки:

2-е место - Башкатова А.

1-е место - Эрмакова Б.

Открытая возрастная группа:

1-е место - Харина Е.

В категории 69 кг:

Открытая возрастная группа:

2-е место - Курманова А.

1-е место - Платова А.

В категории 76 кг:

Мастерс 1

1-е место - Касабаева А.

Мужчины:

В категории 66 кг:

Суб-юниоры:

2-е место - Муратбек уулу Э.

1-е место - Муратбек уулу И.

Юниоры:

1-е место - Мырзабеков Э.

Открытая возрастная группа:

1-е место - Токтоболотов К.

В категории 74 кг:

Суб-юниоры:

2-е место - Сулайманов Д.

1-е место - Жу Б.

Юниоры:

2-е место - Гончаров В.

1-е место - Кочкаров К.

Открытая возрастная группа:

1-е место - Хожамбердиев К.

Мастерс 2:

1-е место - Кененбаев И.

В категории 83 кг:

Юниоры:

2-е место - Такжобек уулу Ж.

1-е место - Актан уулу А.

Открытая возрастная группа:

3-е место - Сватковский Я.

2-е место - Камчибеков А.

1-е место - Иванов Д.

В категории 93 кг:

Суб-юниоры:

2-е место - Миркамил С.

1-е место - Эсенбеков А.

Юниоры:

1-е место - Такжобек уулу Ж.

Мастерс 1:

2-е место - Жоошбеков К.

1-е место - Акботоев А.

Мастерс 2:

1-е место - Рыскулов Р.

Мастерс 4:

1-е место - Абакиров А.

В категории 105 кг:

Суб-юниоры:

2-е место - Сафай С.

1-е место - Эсенбеков Э.

Мастерс 1:

1-е место - Урустемов Б.

Открытая возрастная группа:

3-е место - Аманбаев Е.

2-е место - Мурзаканов Б.

1-е место - Орозбаев А.

В категории 120 кг:

Мастерс 1:

1-е место - Жумашев А.

Мастерс 2:

1-е место - Беков К.

Открытая возрастная группа:

1-е место - Мамбеталиев С.

Абсолютное первенство:

Женщины.

Юниорки:

2-е место - Башкатова А.

1-е место - Эрмакова Б.

Мастерс 1:

1-е место - Касабаева А.

Открытая возрастная группа:

3-е место - Курманова А.

2-е место - Харина К.

1-е место - Платова А.

Мужчины.

Суб-юниоры:

3-е место - Миркамил уулу С.

2-е место - Сулайманов Д.

1-е место - Жу Б.

Юниоры:

3-е место - Мырзабеков Э.

2-е место Такжобек уулу А.

1-е место - Кочкаров К.

Мастерс:

3-е место - Акботоев А.

2-е место - Урустемов Б.

1-е место - Жолдошев А.

Открытая возрастная группа:

3-е место - Мамбеталиев С.

2-е место - Абакиров А.

1-е место - Иванов Д.

Рекорды Кыргызской Республики установили следующие спортсмены:

Касабаева Аида - приседание, жим, тяга, сумма.

Платова Анжелика - приседание, жим. Акботоев Алмаз - тяга.

Раскулов Рахат - приседание, жим, тяга, сумма.

Калыбеков Эдильбек - приседание, тяга.

Эсенбеков Эрмек - приседание.

Эсенбеков Азамат - приседание.

Жумашев Акылбек - приседание, жим, тяга, сумма.

Орозбаев Арсен - приседание, жим, тяга, сумма.

Мамбеталиев Султан - тяга.

Иванов Дмитрий - приседание, жим, тяга, сумма.

Такжобек уулу Жакшылык - тяга.

Мусаев Белек - жим.

Урустемов Бакытбек - приседание, тяга, сумма.

Абакиров Алим - приседание, тяга.

Абакиров Аджыбек - приседание, жим, тяга, сумма.

Миркамил уулу Сыргак - приседание.