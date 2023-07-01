В столице прошел чемпионат КР по пауэрлифтингу (список победителей)

В Бишкеке завершился открытый чемпионат Кыргызской Республики по классическому пауэрлифтингу в честь Мугалимова Ш.Н. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Кыргызстана и Казахстана. Были установлены новые рекорды Кыргызской Республики, как среди взрослых, так и среди юниоров.
Цель соревнований - популяризация пауэрлифтинга в КР, повышение спортивного мастерства, дальнейшее укрепление дружественных, международных отношений, комплектование и подготовка спортсменов к международным соревнованиям.
Организатором соревнований выступила федерация пауэрлифтинга Кыргызской Республики по версии IPF
Спортсмены показали следующие результаты:
Женщины в категории 57 кг:
Юниорки:
2-е место - Башкатова А.
1-е место - Эрмакова Б.
Открытая возрастная группа:
1-е место - Харина Е.
В категории 69 кг:
Открытая возрастная группа:
2-е место - Курманова А.
1-е место - Платова А.
В категории 76 кг:
Мастерс 1
1-е место - Касабаева А.
Мужчины:
В категории 66 кг:
Суб-юниоры:
2-е место - Муратбек уулу Э.
1-е место - Муратбек уулу И.
Юниоры:
1-е место - Мырзабеков Э.
Открытая возрастная группа:
1-е место - Токтоболотов К.
В категории 74 кг:
Суб-юниоры:
2-е место - Сулайманов Д.
1-е место - Жу Б.
Юниоры:
2-е место - Гончаров В.
1-е место - Кочкаров К.
Открытая возрастная группа:
1-е место - Хожамбердиев К.
Мастерс 2:
1-е место - Кененбаев И.
В категории 83 кг:
Юниоры:
2-е место - Такжобек уулу Ж.
1-е место - Актан уулу А.
Открытая возрастная группа:
3-е место - Сватковский Я.
2-е место - Камчибеков А.
1-е место - Иванов Д.
В категории 93 кг:
Суб-юниоры:
2-е место - Миркамил С.
1-е место - Эсенбеков А.
Юниоры:
1-е место - Такжобек уулу Ж.
Мастерс 1:
2-е место - Жоошбеков К.
1-е место - Акботоев А.
Мастерс 2:
1-е место - Рыскулов Р.
Мастерс 4:
1-е место - Абакиров А.
В категории 105 кг:
Суб-юниоры:
2-е место - Сафай С.
1-е место - Эсенбеков Э.
Мастерс 1:
1-е место - Урустемов Б.
Открытая возрастная группа:
3-е место - Аманбаев Е.
2-е место - Мурзаканов Б.
1-е место - Орозбаев А.
В категории 120 кг:
Мастерс 1:
1-е место - Жумашев А.
Мастерс 2:
1-е место - Беков К.
Открытая возрастная группа:
1-е место - Мамбеталиев С.
Абсолютное первенство:
Женщины.
Юниорки:
2-е место - Башкатова А.
1-е место - Эрмакова Б.
Мастерс 1:
1-е место - Касабаева А.
Открытая возрастная группа:
3-е место - Курманова А.
2-е место - Харина К.
1-е место - Платова А.
Мужчины.
Суб-юниоры:
3-е место - Миркамил уулу С.
2-е место - Сулайманов Д.
1-е место - Жу Б.
Юниоры:
3-е место - Мырзабеков Э.
2-е место Такжобек уулу А.
1-е место - Кочкаров К.
Мастерс:
3-е место - Акботоев А.
2-е место - Урустемов Б.
1-е место - Жолдошев А.
Открытая возрастная группа:
3-е место - Мамбеталиев С.
2-е место - Абакиров А.
1-е место - Иванов Д.
Рекорды Кыргызской Республики установили следующие спортсмены:
Касабаева Аида - приседание, жим, тяга, сумма.
Платова Анжелика - приседание, жим. Акботоев Алмаз - тяга.
Раскулов Рахат - приседание, жим, тяга, сумма.
Калыбеков Эдильбек - приседание, тяга.
Эсенбеков Эрмек - приседание.
Эсенбеков Азамат - приседание.
Жумашев Акылбек - приседание, жим, тяга, сумма.
Орозбаев Арсен - приседание, жим, тяга, сумма.
Мамбеталиев Султан - тяга.
Иванов Дмитрий - приседание, жим, тяга, сумма.
Такжобек уулу Жакшылык - тяга.
Мусаев Белек - жим.
Урустемов Бакытбек - приседание, тяга, сумма.
Абакиров Алим - приседание, тяга.
Абакиров Аджыбек - приседание, жим, тяга, сумма.
Миркамил уулу Сыргак - приседание.