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В Бишкеке демонтировали 47 объектов, возведенных с нарушениями

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- Бермет Таалайбекова
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В Бишкеке демонтировали 47 объектов, возведенных с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в Первомайском районе начата покраска фасадов жилых домов по проспекту Манаса №47, 49, 57, пр. Ч. Айтматова №18 работы завершены.

Вместе с этим, по проспекту Манаса от Жибек-Жолу до улицы Ахунбаева акимиат совместно с управлением по контролю за землепользованием мэрии Бишкека провели инспекцию по входным группам и лестничным маршам, которые вышли на муниципальную территорию.

В результате, выявлены 52 объекта с нарушениями, из них 47 уже демонтированы. Также проведены разъяснительные беседы с владельцами хозсубъектов о соблюдении архитектурных правил.

Работа по всем этим направлениям продолжается.

Мэрия столицы выражает благодарность горожанам, предпринимателям, организациям за вклад в улучшение внешнего облика столичных зданий.


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URL: https://www.vb.kg/430795
Теги:
благоустройство, Бишкек, демонтаж, мэрия
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