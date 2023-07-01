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Бакыт Торобаев призвал кыргызстанцев отказаться от пластика

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев принял участие в информационной кампания "Сохраним озеро Иссык", направленной на переход от пластиковых изделий, наносящих вред окружающей среде и здоровью человека, к экологически чистым бумажным изделиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, мероприятие проведено в рамках реализации указа президента Кыргызской Республики "О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль", изданного в целях сохранения Иссык-Куля и предотвращения экологического разрушения его биосферной зоны.

В своем выступлении Бакыт Торобаев отметил, что в 2001 году озеро Иссык-Куль получило официальное признание ЮНЕСКО, была включена во Всемирную Сеть Биосферных Резерватов и вошло в число 15 красивейших озер мира.

"Президент подписал Единую программу защиты Иссык-Куля, начата планомерная работа по ее защите. Если такие комплексные мероприятия будут полноценно работать в ближайшие 5-7 лет, то в течение 10 лет наше озеро станет чище и лучше", - сказал он.

Зампред кабмина также сообщил, что "ежегодно человечество производит 430 млн тонн пластика" и добавил, что в соответствии с Программой ООН "Остановить волну", направленной на защиту окружающей среды (ЮНЕП) от пластика, использование пластика к 2040 году должно быть сокращено на 80%.

"Если мы хотим, чтобы наше прекрасное озеро Иссык-Куль - стало туристическим местом, которым будет восхищаться весь мир, давайте начнем, в первую очередь с себя. Я вас призываю, внести свой вклад в идеологию защиты не только озера, но и всей страны от полиэтилена , - заключил Бакыт Торобаев.

Отметим, что основной целью данного мероприятия является информирование населения и туристов о вреде, наносимом отходами полиэтиленовой продукции окружающей среде и здоровью человека.

Кроме того, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики поддержан в третьем чтении проект Закона Кыргызской Республики "Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки на территории Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/430801
Теги:
Бакыт Торобаев, Иссык-Кульская область, экология, Кыргызстан
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