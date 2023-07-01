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На Иссык-Куле проходит международное ралли в стиле "Безумного Макса" (фото)

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- Назгуль Абдыразакова
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Участники международного проекта MadWay Rally, которая проходит в Кыргызстане с 24 июня по 1 июля, испытывают на прочность свои автомашины на труднопроходимых участках Иссык-Кульской области. Все транспортные средства, которые участвуют в ралли, созданы в стиле постапокалиптического боевика "Mad Max: Fury Road" ("Безумный Макс: Дорога ярости"). Об этом сообщает УВД города Каракол.

По его данным, 30-июня участники ралли соревновались по внедорожным участкам в местности Тургень Ак-Суйского района. До места старта более 20 автомашин, мотоциклов и багги, участвующие в ралли были сопровождены инспекторами ООБДД по ОВД Ак-Суйскому району.

Как отметили в отделе обеспечения безопасности дорожного движения по Иссык-Кульской области, в целях безопасного и беспрепятственного продвижения по основной дороге до места старта участников международного ралли, организовано сопровождение со стороны руководства областной милиции. Кроме этого, в местах проведения международного ралли, для обеспечение общественной безопасности привлечено около 300 сотрудников милиции. "Благодаря подобным международным автопробегам мир узнает о Кыргызстане и его захватывающей природе", - отметили в ведомстве.

Напомним, что проект MadWay Rally был запущен кипрским предпринимателем Алексеем Губаревым в 2018 году и собрал в своих рядах преимущественно бизнесменов из IT-индустрии. Ранее автопробеги MadWay Rally уже проходили в таких уникальных местах, как Монголия, Байкал и Алтай.


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URL: https://www.vb.kg/430804
Теги:
Иссык-Кульская область, кино, Россия, туризм, автомобили, Соревнования
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