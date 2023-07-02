В КР открылся 13-й форум Ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов

Вчера в Кыргызстане начался 13-й форум Ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов "Эне жана бала". В нем принимают участие представители этих специальностей из всех областей страны, а также их коллеги из Узбекистана, России, Италии, Швейцарии и других стран.

Президент ассоциации, доктор медицинских наук, профессор Арсен Аскеров рассказал о ее деятельности по актуальным проблемам акушерства, перинатологии, гинекологии, репродуктологии, о современных инновационных способах остановки локальных кровотечений в акушерско-гинекологической практике. "Мы обсудим также такие вопросы, как особенности охраны здоровья женщин и младенцев в клинической практике, снижение материнской и перинатальной смертности, профилактика геморрагических осложнений, рахита и ретинопатии у новорожденных, современные подходы в лечении патологии шейки матки, безопасное прерывание беременности и другие", - сказал vb.kg известный не только в нашей стране профессор Арсен Аскеров.

По его словам, такие встречи позволяют специалистам в этой области медицины познакомиться с новыми рекомендациями международных ассоциаций, с современными инновациями в урогинекологии, уродинометрии, с новыми возможностями программы скрининга рака шейки матки и рака молочной железы на уровне первичной медико-санитарной помощи.