С Суперлуния начнется предстоящая неделя. Гороскоп с 3 по 9 июля

С Суперлуния начнётся предстоящая неделя. В понедельник, 3 июля, Полнолуние, которое из-за близкого нахождения Луны к Земле будет Суперлунием. Предстоит красивое зрелище, огромная Луна на ночном июльском небе. А в целом этот и последующий день напряжённые.

Овен – ажиотаж пройдёт, эмоции улягутся и можно будет в спокойной обстановке принять взвешенные решения. Домочадцы будут настроены на серьёзный разговор, что позволит найти компромисс в спорных вопросах, благодаря чему удастся сделать необходимые покупки и устроить семейный летний отдых. Рассудительность и последовательность в действиях положительно скажутся на развитии своего дела, что увеличит доходы.

Телец – домочадцы перестанут устраивать споры по каждому пустяку, демонстрируя свой характер. Восстановившийся мир в доме высвободит время для необходимых деловых встреч и переписки. Возникающие в процессе общения идеи быстро претворятся в жизнь, что пойдёт на пользу как деловым проектам, так и летней программе развлечений. Поездки освободят от наскучившей рутины, наполнив жизнь яркими летними впечатлениями.

Близнецы – жизнь войдёт в привычное русло, поскольку сенсационных новостей и непредсказуемых поступков как друзей, так и любимого человека не предвидится. Разрешив возникшие накануне проблемы и восстановив здоровье, вы вернётесь к уже начатым делам. Начнёт пополнятся казна, что расширит ваших возможности при совершении покупок и различных сделок. Можно заняться оформлением документов.

Рак – удастся разобраться в расходах, прекратив опустошение казны на непонятные покупки и развлечения. Различные знакомые, а также близкие люди ещё попытаются втянуть в какие-либо авантюры, но вы окажетесь непреклонными и начнётся продвигать собственные идеи и планы. Вы окажетесь убедительными, а потому деловые партнёры поддержат ваши проекты, а друзья и любимый человек согласятся с вашим вариантом проведения летнего досуга.

Лев – пора бы уже привыкнуть к выходкам некоторых знакомых, а также руководства. Всякий раз возмущаясь их поведением, вы только подогреваете не остывший ещё конфликт. Учтите особенности характера важных персон при решении важных вопросов. При нужном подходе вы сумеете решить даже нерешаемые вопросы. Появится шанс получить необходимые документы, а также продвинуться по карьерной лестнице. Устроив дела, вы сможете побаловать себя непродолжительным отдыхом на природе.

Дева – происки недоброжелателей станут понятными. Двойная игра людей, считавшихся друзьями, станет очевидной, благодаря чему вы сможете пересмотреть круг общения. Вы поймёте кому сможете доверять и на кого опираться при реализации своих планов. Деловые поездки и встречи пройдут результативно, а развлекательных вояж оправдает ожидания. Возникшие знакомств помогут восполнить пробел в общении, после расставаний с людьми, которые разочаровали.

Весы – различные знакомые в начале недели ещё попытаются втянуть вас в финансовую авантюру, подталкивая на непродуманные инвестиции, затратные покупки и бесбашенный отдых. Сумев преодолеть их давление, вы избежите финансовых потерь, а в течение недели даже сумеете пополнить казну. Продуктивно сложится визит в различные инстанции, а также встреч с руководством и влиятельными людьми. Вы сможете получить то, за чем обращались.

Скорпион – отголоски конфликтов ещё будут отзываться эхом, но постарайтесь переключить своё внимание на созидание. Возникающие новые идеи станут началом перспективных деловых проектов, либо нового цикла обучения. Обратите внимание на полученные новости. Они изменят ваши планы на летний отдых, приблизив поездки, увлекательные экскурсии и романтические вечера.

Стрелец – любители приключений продолжат склонять вас к рискованным сделкам и развлечениям. В момент, когда вы будете готовы расстаться с деньгами, вас могут остановить преданные люди, либо голос разума. Оценив возможные риски, вы поймёте, что играете с огнём и можете лишиться не только денег, но и доверия любимого человека. Продуманные покупки и вложения в бизнес, ради которых не придётся рисковать, сохранят ваши сбережения.

Козерог – в начале недели не поддавайтесь на уговоры и постарайтесь справиться соблазнами. Дав слабинку, вы рискуете растратить крупную сумму денег, да ещё и рассориться с близкими людьми. Мимолётные, случайные знакомства могут доставить неприятности, особенно если это курортный роман. Деловые встречи пройдут своим чередом, положительно отразившись на делах, а запланированные ранее развлекательные поездки уберегут от опасных приключений.

Водолей – невнимательность на работе или на отдыхе может дорого вам обойтись. Вероятны травмы, а потому лучше повременить с экспериментами и экстремальными видами спорта. Спокойный отдых покажется скучным, зато вы вернётесь целыми и невредимыми, приступив сразу же к обыденным делам. Работы, несмотря на лето, не убавится. Вы сможете постепенно доводить до ума незавершённые дела, сделать уборку и косметический ремонт. Время кардинальных и позитивных перемен ещё только впереди.

Рыбы – самочувствие начнёт восстанавливаться, а вместе с ним начнёт улучшаться жизнь. Появятся силы для работы и отложенных поездок. Вы неожиданно очутитесь на деловых мероприятиях, где сможете презентовать свои идеи, найти единомышленников и даже заключить соглашения. Летние приключения не обойдут вас стороной. Совершено неожиданные предложения изменят планы и вы закружитесь в череде приятных встреч, развлекательных поездок и свиданий.

Астролог Андрей Рязанцев