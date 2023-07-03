Гигантские стаи голодной саранчи атаковали Костанайскую область

В двух южных районах Костанайской области поля атаковала саранча. Гигантские стаи насекомых уничтожают все на своем пути. Аграрии уже опустили руки и не надеятся на помощь государства, передает Tengrinews.kz.

"У нас в этом году тяжелая ситуация с урожаем. Первая из причин - это проблема с косулями, которые вытоптали около 10 тысяч гектаров земли. А сейчас саранча. В этом году мы сеяли 10 тысяч 500 гектаров земли, остальное съела саранча.

Она залетела вчера. Никто нам не помогает с этой проблемой, мы обращались в разные органы. Вчера приехал один агрегат, у него и то нет необходимых химикатов для травли, у самолета нет топлива. Мы оборонялись от косуль, не могли косить сено, а сейчас его съела саранча. Не знаем теперь, чем будем кормить скот зимой. У нас в хозяйстве около 200 голов скота, что с ним делать. Не знаю, куда обращаться с этой проблемой", - рассказал глава крестьянского хозяйства.

В соцсетях жители публикуют кадры с полей. Люди надеются на общественный резонанс и ответную реакцию местных властей. "Ехать невыносимо! Вот это да! Труба нашему урожаю! Ужас просто, перевернуться можно даже", - говорят мужчины на кадром.

Костанайская областная территориальная инспекция сообщает, что работа по мониторингу за появлением и распространением саранчовых осуществляется ежедневно.

"Защитные мероприятия против стадных саранчовых проводятся ежедневно, однако ситуация осложняется тем, что погодно-климатические условия не всегда позволяют проводить химические обработки, такие как дождь, сильные ветры с порывами, высокие температуры. Химические обработки возможно проводить только в утреннее и вечернее время суток при температуре ниже +25 градусов. На сегодня все обработки идут и продолжаются. Для осуществления защитных мероприятий задействованы такие виды техники, как наземные вентиляторные опрыскиватели - шесть единиц, авиация - две единицы, газогенераторы - пять единиц, которые меняют места дислокации по мере фиксирования угрозы. Сегодня техника рассредоточена в Жангельдинском, Амангельдинском и Наурзумском районах для осуществления контроля и проведения химических работ", - сообщили в инспекции.

В ведомстве отметили, что на текущий момент все технические средства имеются, проводятся химические обработки, предприняты меры по устранению риска распространения стадных саранчовых на большие площади. Имеется достаточный запас химических препаратов и техники.

Наибольшая площадь распространения саранчи в Жангельдинском районе - почти 242 тысячи гектаров, в Амангельдинском районе 14 тысяч гектаров. Кроме того, со стороны Жангельдинского района были зафиксированы факты перемещения саранчи на приграничные территории Наурзумского района, в том числе на посевы некоторых местных сельхозтоваропроизводителей, без значительного ущерба. На данный момент основная масса саранчовых передвинулась с сельскохозяйственных посевов обратно в степную зону Жангельдинского района.