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Экс-директору школы №61 Юрию Низовскому огласили приговор

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Первомайский районный суд Бишкека 13 июня вынес решение в отношении бывшего директора Учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея №61 им. Е.Якира Юрия Низовского, сообщает АКИpress.

9 августа 2022 года ГКНБ задержал Низовского за коррупцию, а на следующий день, 10 августа, его отпустили под домашний арест.

Ему вменяют преступления, которые он, по версии обвинения, совершил будучи директором школы №61.

В чем он обвиняется?

18 июля 2022 года он взял $400 от учителя кыргызского языка за перевод из другой школы и зачисление в третий класс ее родственника.

В тот же день он встретился с родителем одного из ученика, который отдал ему 10 тыс. сомов за исправления оценок. Об этом обвиняемый и родитель договаривались ранее, а именно 8 июля. Тогда родитель пожаловался, что его сын 11-классник получил плохие оценки в четвертой четверти, что может помешать в поступлении в вуз. На что якобы Ниязовский предложил за определенную плату все исправить.

8 августа он встретился с жителем столицы, который попросил о переводе своих детей из школы №25 в школу №61. Ниязовский согласился и получил 12 тыс. сомов.

Он всех принимал у себя в служебном кабинете.

В связи с чем государственный обвинитель попросил суд признать Низовского виновным по трем эпизодам по ст.251 ч.1 ("Незаконное получение вознаграждения служащим") УК КР.

Что говорит обвиняемый?

Низовский не признал вину и отметил, что не вымогал у родителей учеников деньги.

По его словам, некоторые родители сами давали деньги в виде спонсорской помощи. Он сообщил, что все деньги были израсходованы на нужны школы и на ремонт.

Что в итоге?

Суд оправдал его по двум эпизодам за отсутствием состава преступления, но признал виновным по одному и приговорил к выплате штрафа в размере 50 тыс. сомов в доход государства.


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URL: https://www.vb.kg/430823
Теги:
суд, школа, Бишкек
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