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С начала июля пограничниками задержаны контргрузы почти на 11 млн сомов

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- Бермет Таалайбекова
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В начале июля пограничники задержали контрабандные грузы общей стоимостью около 11 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В период с 1 по 2 июля 2023 года пограничники в Баткенской области пресекли несколько фактов незаконного провоза грузов.

1 июля в пункте пропуска "Кадамжай-автодорожный" из Кыргызстана в Узбекистан прибыла грузовая автомашина VOLVO под управлением гражданина Республики Узбекистан Ж.Ф., 1992 г.р.

В ходе досмотра автомобиля пограничники обнаружили бытовую технику, косметику, парфюмерию, медицинские термометры (градусники) и другие товары народного потребления.

Следует отметить, что водитель пытался провезти груз по подложным документам – в представленных им сопроводительных накладных была указана продукция сельскохозяйственного назначения.

На следующий день, 2 июля, в местности Сай Лейлекского района были задержаны автомобили Mercedes Benz Sprinter и Volkswagen.

Во время досмотра автомашин был обнаружен контрабандный груз – 2800 кг черешни без сопроводительных документов.

По предварительным данным, водители пытались незаконно провезти груз из Таджикистана в Кыргызстан для дальнейшей реализации.

Ориентировочная стоимость задержанных грузов составила около 11 000 000 сомов.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов, задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/430828
Теги:
Баткенская область, контрабанда, Погранслужба
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