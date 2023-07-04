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Асман, а не игры кочевников. Почему?

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- Канат Кожоев
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30 июня президент Жапаров заложил капсулу под строительство города Асман на берегу Иссык-Куля. Этот новый город, по словам главы государства, "станет финансовым хабом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг. Если этот город заработает на полную мощность, так, как "Кумтор" двигает вперед экономику нашей страны в целом, то этот город и СЭЗ "Тамчы" также станут экономическим локомотивом нашего государства, двигающим его вперед".

Строительство инновационного города, уверен Садыр Жапаров, откроет путь к дальнейшему увеличению туристического и инвестиционного потенциала страны.

Все бренды, все крупнейшие инвестиционные проекты Кыргызстана связаны именно с Иссык-Кулем.

Сначала был "Кумтор". Он, собственно, и есть до сих пор, и даже благодаря действующему президенту национализирован и приносит доход. Однако его история для нашей страны драматична. Гонка за инвестициями обернулась целым рядом преступлений коррупционного характера, фактическим захватом компании иностранными инвесторами и натуральным разграблением Кыргызстана, нарушенной экологией, затяжным судебным процессом… И до сих пор там, на золоторудном месторождении, не все тихо, не все ясно и прозрачно, и вряд ли в ближайшее время ситуация полностью нормализуется.

Совсем недавно очередным проектом, призванным увеличивать туристический и инвестиционный потенциал Кыргызстана, называли Всемирные игры кочевников. Казалось бы – так и есть. Для участия в спортивно-развлекательном шоу на Иссык-Куль стекались представители этнических видов спорта, сказители, мастера игры на национальных инструментах… Для этого строился ипподром, ремонтировались дороги… Но у этой медали есть и оборотная сторона.

Информационные агентства одно время цитировали пост в соцсетях некоего кыргызстанца: "По сути ВИК – это той, это та самая свадьба, проведенная в кредит, взятый в банке, либо в долг, взятый у соседа на несколько, а то и на несколько десятков лет. Это тот самый украшенный драгоценностями чапан, который ты наденешь один раз, чтобы показать, что ты не бедняк, когда на самом деле в своем доме пустой холодильник и протекает крыша"…

Подготовка и проведение Игр требуют от Кыргызстана немалых денежных вложений. Все ли окупается? Вопрос. Игры кочевников – явление разовое, одномоментное, после которого наступает отрезвление, подсчет убытков… Отчасти все это компенсируется национальной гордостью за то, что о нашей горной республике с потрясающей природой узнал весь мир, что к нам едут, что нами интересуются. Но все же ВИК – не тот проект, который, как мечталось, выведет Кыргызстан на столбовую дорогу развития и процветания.

О городе с красивым именем Асман (в переводе – "небесная высь") в Кыргызстане впервые заговорили полтора года назад, но тогда все это казалось утопией, несбыточной мечтой, очередной сказкой, которую мы забудем едва ли не сразу после того, как нам ее рассказали. А между тем идея вылилась во вполне реальное и конкретное воплощение.

"Вся городская инфраструктура будет разрабатываться с учетом передовых технологий, - рассказывает автор проекта Руслан Акматалиев. – От использования возобновляемых источников энергии до создания зеленых зон и сбалансированной системы утилизации отходов, Асман стремится быть примером экологической ответственности для других городов".

В Асмане планируется построить одну из самых больших в мире мечетей, музей ислама, развлекательные центры и даже киностудию, куда будут приглашать на съемки звезд Голливуда и Болливуда.

В чем разница между Играми кочевников и Асманом? Если все получится так, как задумывалось, иссык-кульское побережье действительно станет настоящим туристическим и инвестиционным центром. Город – явление не одноразовое. В нем можно жить, одновременно вкладываясь в развитие Иссык-Кульской области и страны в целом. Корейские инвесторы предполагают отбить свои деньги путем продажи квартир в Асмане – но деньги, опять же, не прятать в кубышку, а реинвестировать. Направлять на новые проекты в Кыргызстане.

Асман в идеале принесет Кыргызстану не только небывалый приток туристов, но и бездымные мусороперерабатывающие заводы, и теплицы новейшего типа, и новые, современные очистные сооружения.

Пока все, о чем написано в проекте, по-прежнему выглядит фантастичным. Умные дома и такой же умный городской транспорт, электромобили, суперсовременные информационные и коммуникационные технологии… Но Садыр Жапаров, человек практичный и прагматичный, в проект поверил. И рискнул. И, как всегда поступает, взял на себя полную ответственность и за строительство, и за дальнейшую жизнь инновационного города. Пока у кыргызстанцев, кстати, не было оснований ругать президента за недальновидные поступки и невыполненные обещания.


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URL: https://www.vb.kg/430832
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, Иссык-Куль
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