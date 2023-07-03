Организация по культуре и исламским связям осудила сожжение Корана в Швеции

Глава Организации по культуре и исламским связям худжат аль-ислам ва-ль-муслимина Мохаммад-Махди Иманипура, осудил сожжение Священного Корана в Швеции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Недавние действия шведского суда по выдаче разрешения на проведение собрания для сожжения Священного Корана у главной мечети Стокгольма под предлогом свободы слова в очередной раз показало явный антиисламизм правительства и органы безопасности этой европейской страны. Столь грубый поступок в дни Курман-айта вызвал гнев и сожаление мусульман всего мира.

Ни для кого не секрет, что такие ключевые слова, как "свобода слова" и "право на выражение мнения" на Западе вместо того, чтобы использоваться в качестве способа защиты человечества, морали и прав человека, используются как инструмент и предлог для борьбы с этими принципами и идеями.

Шведские власти назвали сожжение священной книги мусульман "свободой слова", а протест против этого оскорбительного и недопустимого акта сочли нарушением свободы слова! Это целенаправленное и полностью осознанное противоречие, которое открытые и закрытые течения во власти на Западе пытаются установить в течение многих лет.

Несомненно, мусульманские народы считают святость Священного Корана своей "красной чертой" и никогда не будут молчать перед лицом оскорбительных действий, подобных тому, что происходит в Швеции.

Организация по культуры и исламским связям решительно осуждает осквернение Священного Корана в Швеции и требует у этой страны прекратить собрание противников Корана и первым делом как минимум извиниться перед мусульманами всего мира за "пересечение" их религиозной "красной черты" и оскорбление их религиозных чувств.

Очевидно, что систематическая и нагло спланированная исламофобия и антикоранизм в системе принятия решений и формирования политики Швеции в конечном итоге вызывают рост ненависти в этой стране и наносят ущерб правительству и органам безопасности Швеции. Изменение существующей позиции и её замена конструктивным и интерактивным подходом к исламскому миру может принести мир и правосудие"- говорится в заявлении организации.