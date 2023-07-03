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Посольство США и партнеры завершают проект по сохранению башни Бурана

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- Назгуль Абдыразакова
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30 июня посольство США в Кыргызской Республике отметило завершение проекта по сохранению исторической башни Бурана. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

По ее данным, в церемонии приняли участие представители Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики и другие местные партнеры. Благодаря проекту была восстановлена поврежденная верхняя часть башни Бурана, проведена оценка башни на устойчивость к землетрясениям, проведены обучающие семинары для сотрудников в области консервации исторических памятников и местных сообществ о важности башни и ее значимости для исторического и культурного наследия страны. Проект был реализован местной неправительственной организацией "Центр музейных инициатив" при финансовой поддержке Фонда послов США по сохранению культурного наследия.

Во время церемонии, в своем выступлении посол США в Кыргызской Республике Лесли Вигери отметил, что проект продемонстрировал глубокое уважение Соединенных Штатов Америки к кыргызской культуре и истории, а также приверженность партнерству с Кыргызской Республикой. Представители Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, директор Центра музейных инициатив Чолпон Турдалиева, а также эксперт Всемирного фонда памятников Стефен Баттл, который был консультантом проекта, также приняли участие в мероприятии.

С момента открытия проекта с сентября 2021 года, местные и международные эксперты управляли процессом реставрации для восстановления поврежденной верхней части башни Бурана, который снизит процесс разрушения стены атмосферными осадками. После тендера при управлении Министерства культуры информации, спорта и молодежной политики, компания ОсОО "Аякс Тэломанит" была отобрана для производства и установления плитки по реставрации башни. Помимо реставрационных работ, сотрудники, работающие в области консервации и сотрудники музеев прошли тренинги по повышению квалификации. Центр музейных инициатив сотрудничал с молодыми выпускниками программы посольства по изучению английского языка "Access" по популяризации и повышению осведомленности о башне Бурана как культурной достопримечательности, а также привлечению большего числа посетителей посредством серий мероприятий таких как "День Бураны" и "Лагерь Бураны". В рамках проекта эксперт оценил уровень устойчивости башни к землетрясениям и были установлены видео камеры для обеспечения безопасности на территории музейного комплекса.

Государственный департамент США, чтобы отдать должное общему культурному наследию человечества учредил "Фонд послов США по сохранению культурного наследия" в 2001 году. Через данный Фонд Государственный департамент США ежегодно финансирует проекты по всему миру, направленные на защиту уникальных объектов культурного наследия. Предыдущие проекты в Кыргызской Республике, финансируемые Фондом, включают консервацию мавзолея в Узгене, реставрацию уникальной золотой коллекции в Кыргызском государственном историческом музее и консервацию мавзолея Шах-Фазиль XI века в Джалал-Абадской области.


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URL: https://www.vb.kg/430841
Теги:
посольство, США, Чуйская область, Кыргызстан
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