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Где купить смартфоны со скидкой на Иссык-Куле?

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Сохраните тёплые воспоминания и яркие впечатления с отдыха на берегу жемчужины Кыргызстана на новый смартфон.

Приобрести классные телефоны во всех магазинах O!Store иссык-кульского побережья вы можете со скидкой в период с 3 по 16 июля.

  1. Realme Narzo 50 6/128GB 18000 сомов вместо 19800 сомов;
  2. Samsung A04S 3/32Gb 10800 сомов вместо 11890 сомов;
  3. Tecno Pova Neo 4/64 12500 сомов вместо 14900 сомов;
  4. Vivo Y22 4/64 12500 сомов вместо 13900 сомов;
  5. Infinix Hot 10i 2/64 10600 сомов вместо 10900 сомов;
  6. Redmi Note 12 4/128 16600 сомов вместо 17900 сомов;
  7. Itel A49 2/32 8900 сомов вместо 9900 сомов.

Также вы сможете выгодно "переодеть" и свой смартфон – в этот же период любые чехлы на смартфоны можно приобрести со скидкой -30%.

Любой смартфон доступен в рассрочку без процентов и первого взноса.

Покупать в O!Store - всегда выгодно.

Количество товара ограничено. Спрашивайте более подробную информацию по телефону 0 705 007 000 или на сайте ostore.kg.

Срок проведения акции: 03.07.2023 - 16.07.2023 (включительно). Скидка распространяется только на смартфоны и действует только в магазинах O!Store Иссык-Кульской области. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037. Товар сертифицирован.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР, №16-0063-КР.


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URL: https://www.vb.kg/430843
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