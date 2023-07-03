Где купить смартфоны со скидкой на Иссык-Куле?

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Срок проведения акции: 03.07.2023 - 16.07.2023 (включительно). Скидка распространяется только на смартфоны и действует только в магазинах O!Store Иссык-Кульской области. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", которое может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037. Товар сертифицирован.

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