Школьники из Кыргызстана на "Поезде Памяти" объездили Беларусь

Масштабный проект объединил 200 школьников из Беларуси, России, Кыргызстана и Армении, которые сегодня остановились в Минске. Участников приветствовал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. "Наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки после героических страниц истории в Великой Отечественной войне перевернули еще одну героическую страницу – восстановление нашей страны и нашего города после практически полного разрушения. Многие блага, которыми мы пользуемся сейчас, строили они. И сегодня мы можем пользоваться удобствами наших городов, отстроенных после Великой Отечественной войны. Именно тогда наши бабушки и дедушки дали нам наставление беречь нашу страну, наш город и мир, в котором мы живем", – сказал Артем Цуран.

Он добавил, что этот проект для него очень важен, ведь в нем объединились люди из разных республик, которые говорят и вспоминают об одном, а также поздравил всех участников в преддверии Дня Независимости Беларуси. "Мы рады приветствовать вас в Минске. Уверен, что вы останетесь под хорошим впечатлением от пребывания в нем, и надеемся вас удивить", – отметил зампредседателя.

Для Амантура Матиева из Кыргызстана "Поезд Памяти" стал настоящим открытием. "Я не ожидал, что мне так понравится участвовать в этом проекте. Мы побывали в прекрасных городах: Бресте, Гродно, Полоцке, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Чтобы попасть сюда, я написал эссе и создал видеоролик на тему Великой Отечественной войны", – рассказал Амантур Матиев.

Его собственный город Шопоков тоже глубоко связан с военной историей. Он назван в честь одного из 28 воинов-панфиловцев, участвовавших в обороне Москвы в 1941 году. Амантур Матиев отметил, что в будущем собирается создать в своей школе кружок истории, чтобы и другие ребята смогли узнать больше о трагичном прошлом и подвигах героев.

Участница из Гомельской области Екатерина Швед отметила, что этот проект дает возможность погрузиться в историю своего народа. "После участия в таком проекте мы по-другому осмысляем события прошлого, ведь не просто читаем о произошедшем в книгах, а своими глазами видим мемориалы и памятники", – рассказала Екатерина Швед.

Она добавила, что ее очень впечатлило посещение Брестской крепости и Красного Берега, а также запомнилось письмо Кати Сусаниной (письмо 15-летней девочки К.Сусаниной с фашистской каторги. – Прим. БЕЛТА), с которым их познакомили во время одной из экскурсий.

Участник из Армении Тигран Карамян попал в Беларусь в первый раз и остался под большим впечатлением. "Меня удивила красота и чистота вашей страны, и я рад, что смог здесь побывать", – добавил он.

В Минске участников "Поезда Памяти" ждет экскурсия по городу и посещение Музея Великой Отечественной войны. А 3 июля ребята отправятся на Курган Славы, посетят "Линию Сталина", храм-памятник в честь Всех Святых и Национальную библиотеку, а также возложат цветы к монументу Победы.

Источник: mosty.fpb.1prof.by