В Бишкеке прошло первенство по силовому троеборью среди милиционеров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудники отделения по работе с личным составом и профессиональной подготовке отдела кадров ГУВД г.Бишкек в спортивном комплексе "Динамо" провели ежегодное первенство по силовому троеборью среди сборных ГУВД и УВД районов города Бишкек.

По итогам соревнований сборных команд по следующим видам спорта аркан тартыш, таяк тартыш и гиревой спорт, певрое место заняла сборная команды УВД Свердловского района г.Бишкек, второе место команда ГУВД г.Бишкек и третье место досталось УВД Первомайского района.

Руководством столичной милиции по достоинству были оценены их вклад в здоровый образ жизни, стремление к спорту также награждены дипломами, медалями и денежными вознаграждениями.