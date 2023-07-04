"Карышкыра" приговорили к 14 годам тюрьмы за заказное убийство

Аламединский районный суд 20 июня вынес решение по уголовному делу о заказном убийстве, одним из фигурантов которого проходит криминальный авторитет Мурсалым Умырзаков, известный по прозвищу "Карышкыр". Об этом сообщили "Сводка. АКИpress" в пресс-службе Чуйского областного суда:

- Умырзаков Мурсалым Узакович признан виновным по ст.261 ("Создание организованной группы или участие в ней"), ст.165 ("Похищение человека"), ст.208 ("Вымогательство"), ст.122 ("Убийство") УК КР и приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима;

- К.В.М. признан виновным по ст.261 ("Создание организованной группы или участие в ней"), ст.165 ("Похищение человека"), ст.208 ("Вымогательство"), ст.122 ("Убийство") УК КР и приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима;

- С.у.С. признан виновным по ст.261 ("Создание организованной группы или участие в ней"), ст.165 ("Похищение человека"), ст.208 ("Вымогательство"), ст.122 ("Убийство") УК КР и приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима;

- А.Г.Дж. признана виновной по ст.165 ("Похищение человека"), ст.208 ("Вымогательство") УК КР и приговорена к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

- А.М.Т. признан виновным по ст.165 ("Похищение человека"), ст.208 ("Вымогательство") УК КР и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

- А.А.С. ст.165 ("Похищение человека"), ст.208 ("Вымогательство") УК КР и приговорен к надзору на три с половиной года.

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Данияр [имя изменено, К.Д., 1993 года рождения] отбывал наказание в тюрьме, когда познакомился с Гулей [имя изменено, А.Г., 1971 года рождения]. Несмотря на разницу в возрасте, между ними завязались романтические отношения - влюбленные активно переписывались и созванивались по телефону. Эта была не первая судимость Данияра, но это не остановило женщину. После того, как парень вышел на свободу, он стал жить вместе с Гулей.

Через какое-то время в паре произошла ссора. Обиженная женщина обратилась за помощью к сыну Мирбеку [имя изменено, К.М., 2001 года рождения]. Она сообщила сыну, что Данияр должен ей деньги.

Семья знала, что бывший сожитель везде носил с собой нож. Кроме этого, их пугало его бандитское прошлое, поэтому Гуля и Мирбек направились к лидеру одного из ОПГ "Карышкыру". Женщина, по данным сыщиков, заказала убийство Данияра.

Поздно вечером 24 апреля 2022 года Данияр был на улице Бишкека. Примерно в половине двенадцатого ночи к нему подъехала машина "Киа", за рулем которой был друг Мирбека [А.А. - водитель]. В машине были и другие лица - они посадили Данияра в авто, где, по версии следствия, избили его, а тело выбросили на кладбище в селе Арашан Аламединского района. От полученных травм парень скончался.

Его труп утром 25 апреля обнаружили местные жители и сразу же сообщили милиции.

В мае оперативники ГУВД Чуйской области и Аламединского РОВД задержали подозреваемых, среди которых был и сам "Карышкыр". Милиция продолжила разыскивать других фигурантов дела и 30 мая задержала еще двоих подозреваемых. Оба состоят на оперативном учете МВД как члены ОПГ.

Летом дело направили в суд.