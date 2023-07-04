Мэр Оша: Незаконные постройки должны быть открыты населению

Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов провел расширенное аппаратное совещание с руководителями соответствующих профильных органов и служб, сообщает пресс-служба южной столицы КР.

В ходе мероприятия градоначальник поднял вопрос пресечения строительства незаконных объектов на территории города Ош.

Так, Бакытбек Жетигенов подчеркнул, что, несмотря на усиление работы по противодействию незаконных действий со стороны строительных компаний, продолжают фиксироваться случаи, когда строительные работы начинаются без наличия всех соответствующих разрешительных документов.

"К сожалению, и в этом году продолжают фиксироваться случаи строительства объектов, в том числе многоэтажных домов без соответствующих разрешительных документов. Данные факты нужно жёстко пресекать. Соответствующим контролирующим службам и надзорным органам, в том числе межрегиональному управлению градостроительства и архитектуры, ГАСК, руководителям всех МТУ города Ош - какие бы строительные работы на территории города не велись, об этом вы должны знать в первую очередь и проверять законность этих работ.

Кроме того, необходимо открыто объявлять общественности, кто и где проводит незаконное строительство, не взирая на должности и регалии. Горожане имеют право знать, кто строит объекты в нарушение действующих норм и правил", - отметил мэр.

Помимо этого, в рамках мероприятия обсуждены вопросы финансирования и хода строительства инфраструктурных объектов на территории города, сдача которых запланирована в августе текущего года.