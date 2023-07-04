В Иссык-Кульском районе приступают к строительству солнечной электростанции

Директор Национального агентства Умбриель Темиралиев провел осмотр место строительства солнечной электростанции "Кун Булагы" общей мощностью 50 МВт. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

Проект реализуется на территории Тору-Айгырского айылного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. Общий объем инвестиций в проект составляет более 35 млн. долларов. Проект реализуется компанией ОсОО "Кун-Булагы" совместно с казахстанской компанией "TGS-Energy Limited", которая выступила инвестором в ряде проектов в сфере ВИЭ в Республике Казахстан (строительство СЭС "Кенгир", СЭС "Балхаш", СЭС "Капчагай" и др.).

Данный проект является одним из первых в Кыргызской Республике в сфере возобновляемых источников энергии. Стоит отметить, что реализация проекта будет способствовать увеличению производства электроэнергии в стране и частичному покрытию внутреннего спроса.

Ранее компания выиграла конкурс на получение земельного участка общей площадью 80 га в Тору-Айгырском айылном аймаке. На сегодня инвестором разработано ТЭО проекта и получены предварительные технические условия у ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана". Также компания ОсОО "Кун-Булагы" в рамках реализации проекта провела инженерно- геологические и инженерно-геодезические изыскания.

В ближайшее время после оплаты сельскохозяйственных потерь и упущенной выгоды, а также заключения договора с айыл окмоту компания завезет оборудование и приступит к строительству объекта.

Ранее в рамках реализации проекта между Национальным агентством и компанией ОсОО "Кун Булагы" был заключен меморандум. В настоящее время Национальным агентством проводятся работы по подписанию инвестиционного соглашения с компанией.