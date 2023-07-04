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Мошенничество по-родственному

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- Ольга Новгородцева
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В Токмокском городском суде рассмотрено уголовное дело о мошенничестве, совершенном еще несколько лет назад.

По материалам дела, жительница Токмока Сабыркуль Б. в марте 2017 года отдала родственнице документы на свою квартиру. У родственницы якобы были денежные затруднения, и она решила взять кредит под залог чужой квартиры. Сабыркуль подождала чуть больше года, техпаспорт на квартиру родственница ей так и не вернула. И тут саму Сабыркуль настигли финансовые затруднения.

В середине апреля 2018 года Б. в одну из местных газет подала объявление о продаже квартиры, параллельно обратившись в Госрегистр с заявлением о пропаже техпаспорта и просьбой выдать дубликат. Дубликат благополучно получила и так же благополучно продала квартиру некоему Ж. за 12 000 долларов.

Радовался покупатель недолго: очень скоро оказалось, что квартира находится в аресте и полноценно пользоваться ею он не имеет права.

На заседании суда обвиняемая в мошенничестве Сабыркуль Б. вину не признала. Рассказала, что не родственница, а она сама хотела взять кредит в банке, а к родственнице обратилась, поскольку та как раз в банке работала. Отдала родственнице документы на квартиру, однако банк кредит не одобрил. Родственница пообещала найти деньги в другом месте – и пропала. Ни денег, ни техпаспорта.

Через некоторое время, по словам Б., к ней пришел некий мужчина и сообщил, что документы на ее квартиру находятся у него. Сестренка Сабыркуль якобы взяла у него деньги, оставила в залог документы и скрылась в неизвестном направлении. Покупатель квартиры, по словам Б., прекрасно знал о том, что она находится в аресте, и тем не менее купил…

Покупатель это отрицает.

Суд признал подсудимую виновной в мошенничестве, но не привлек к уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. А причиненный ему материальный ущерб потерпевший будет взыскивать через суд в гражданском порядке.


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URL: https://www.vb.kg/430854
Теги:
мошенничество, суд, Токмок
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