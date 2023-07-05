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Одну обманула, другую подставила

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- Ольга Новгородцева
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Бишкекчанку Б.Н. Ленинский районный суд приговорил к шести годам лишения свободы, заменив их трехгодичной пробацией. Одной из двух потерпевших Б.Н. должна возместить материальный ущерб в сумме 2 033 006 сомов, а также выплатить ей 30 000 сомов в счет возмещения морального вреда.

Эта потерпевшая, А.А., из-за Б.Н. была обвинена в мошенничестве, несколько суток просидела в ИВС, а после была подчистую оправдана судом за отсутствием состава преступления. Так что небольшой суммой морального вреда она осталась крайне недовольна. Как и слишком, с ее точки зрения, мягким наказанием, назначенным ее обидчице. В апелляционной жалобе в Бишкекский городской суд А.А. просила вынести Б.Н. более суровый приговор и запретить ей заниматься тем, чем она занимается. Осужденная имеет дело с золотом, поэтому, по мнению потерпевшей, вполне может еще кого-нибудь обмануть.

Как установил суд, обвиняемая Б.Н. с первой потерпевшей, Ж.Ф., работала в одном из крупных торговых центров. Их бутики по продаже золотых изделий находились по соседству, и девушки быстро сдружились. Б.Н. задолжала подруге 25 000 долларов, потом попросила еще об одном одолжении. А именно взяла у Ж.Ф. на реализацию украшения на сумму 55 550 долларов. 20 тысяч отдала сразу (Ж.Ф. их списала в счет прежнего долга), а остальные деньги обещала вернуть потом.

"Потом" затянулось надолго. Сначала Б.Н. оправдывалась тяжелым материальным положением, а дальше и вовсе перестала выходить на связь. Только тогда Ж.Ф. решила написать заявление в милицию.

Со второй потерпевшей случилось все примерно так же. Только вторая потерпевшая пострадала по полной программе, не только лишившись чужого товара и большой сумму денег, но и будучи обвиненной в преступлении, отсидев в ИВС, пройдя через следственное и судебное разбирательство…

Городской суд приговор первой инстанции изменил. Установил срок, в течение которого осужденная обязана возвратить второй потерпевшей деньги, - один год. Исключил из резолютивной части приговора взыскание морального вреда (по этому поводу потерпевшая А.А. может обратиться в суд в гражданском порядке). В остальной части приговор оставлен без изменения.

Первая потерпевшая с Б.Н. будет разбираться самостоятельно.


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URL: https://www.vb.kg/430856
Теги:
мошенничество, суд, Бишкек
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