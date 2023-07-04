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Президент объявил выговор главе Иссык-Кульской области

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент КР Садыр Жапаров объявил выговор полномочному представителю президента в Иссык-Кульской области Иманбетову Илиязу Женишовичу за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Напомним, что ответственность за исполнение Указа Президента "Об обеспечении права жителей населенных пунктов Иссык-Кульской области на доступ к пляжным зонам" возлагается на полпреда президента в Иссык-Кульской области, глав государственных районных администраций, органов местного самоуправления.

На сегодня в некоторых пансионатах Иссык-Кульской области не полностью демонтированы заборы, ограждения, также до сих пор остаются не вывезенными строительные материалы с берега озера.

Кроме того, Илияз Иманбетов допустил незаконное строительство объектов общественного питания, расположенных на берегу озера Иссык-Куль".


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URL: https://www.vb.kg/430859
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, пансионат
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