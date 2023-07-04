В Бишкеке в этом году прошло 11 закрытых вечеринок ЛГБТ (видео)

В Бишкеке с начало текущего года прошло 11 закрытых вечеринок ЛГБТ-сообществ. Об этом сообщает КУРЧ ТВ.

По данным журналистов, на одном из ивентов под названием "Тай тай" присутствовали 450 представителей нетрадиционной ориентации, где участникам предлагали бесплатные алкогольные напитки.

Одной из кыргызстанской организаций, которая занимается защитой прав ЛГБТ - это "Kyrgyz indigo", которая проводит различные мероприятия для своей целевой аудитории. "Kyrgyz indigo" планирует в середине июля провести на берегу Иссык-Куля молодежный лагерь для представителей ЛГБТ, работниц коммерческого секса и для граждан с ВИЧ-статусом, где для них проведут семинар по правам человека.

Также сообщается, что со стороны Государственного департамента США выделено 30 тысяч долларов "Kyrgyz indigo" на распространение трансгендерной идеологии.