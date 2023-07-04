Таджикистан заинтересован в стабильности, также как и Кыргызстан, - эксперт

Надо приветствовать переговоры по границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, так как откладывать этот вопрос уже нельзя. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политолог Марс Сариев.

По его словам, стороны нашли взаимоприемлемые решения по границе, что само по себе стабилизирует ситуацию.

"Замете, что сегодня Иран полноценно вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), которая меняет геополитическую ситуацию в обширном регионе от Ближнего Востока до Центральной Азии. Я думаю, что все эти факторы свидетельствуют о стабилизации ситуации в нашем регионе вплоть до Ближнего Востока и Среднего Востока. Поэтому это тектонические сдвиги. Я думаю, что Таджикистан заинтересован в стабильности, также как и Кыргызстан. Иран является союзником Таджикистана, так как оба государства являются персоязычными странами. Иранская делегация в кулуарных беседах сыграла роль в стабилизации на кыргызско-таджикской границе. Крупные государства, такие как Россия, Китай и Иран заинтересованы в стабильности во всем регионе, - сказал Сариев.

Напомним, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев побывал Душанбе, где он провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Сообщается, что стороны обсудили все спорные вопросы по границе и пришли к определённому консенсусу.