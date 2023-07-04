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"Нынешние переговоры КР и ТР - это оптимальный вариант для наших стран"

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- Назгуль Абдыразакова
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Двухсторонние нынешние переговоры, которые ведут в настоящее время власти Кыргызстана и Таджикистана – это оптимальный вариант для наших стран. Об этом нашему изданию vb.kg заявила соцработница и волонтер Толкун Абдырахманова.

По ее словам, наступили нелегкие времена во всем мире, и человечество проходит некое испытание.

"Я думаю, в конфликтной ситуации никто не выиграет, и будут потери с обеих сторон. Споры нужно разрешать путем договоров и дипломатии. Всем нам нужен мир. Если мы добрым словом победим имеющиеся распри, это будет положительным моментом, как для Кыргызстана, так и для Таджикистана. Как и многие граждане, я буду рада, если в ближайшее время разрешится приграничная проблема и больше не возникнет этот вопрос. Пусть наши страны будут объединять лишь экономические, финансовые и культурные связи. Есть известная пословица "Худой мир лучше доброй ссоры", и пусть мир будет не худым, а крепким и мощным", - заявила Абдырахманова.

Напомним, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев побывал Душанбе, где он провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Сообщается, что стороны обсудили все спорные вопросы по границе и пришли к определённому консенсусу.


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URL: https://www.vb.kg/430866
Теги:
приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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