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На Арча- Арчинском кладбище откроют памятник Болоту Шашиеву

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- Назгуль Абдыразакова
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5 июля на Ала-Арчинском кладбище состоится церемония открытия памятника выдающемуся кыргызскому кинорежиссеру, народному артисту СССР и Кыргызстана, лауреату Государственной премии ССР Болотбеку Толеновичу Шамшиеву. Об этом сообщает оргкомитет.

По его данным, памятник, который будет открыт, называется "Кыргызский чудотворец" и создан по замыслу сына кинорежиссера, Чынгыза Шамшиева. Идея была воплощена кыргызским скульптуром Тамилой Маматой и командой кыргызских литейных мастеров под руководством Багдада Калчаева. Скульптура изображает Болотбека Шамшиева в возрасте 40 лет. Это важный для кыргызов период жизни, возраст подведения жизненных итогов, переосмысления своего бытия и построения новых планов. В руках мастер держит одно из первых изданий великого эпоса Манас – сокровищницу мудрости и духовности кыргызского народа.

На церемонии семье кинорежиссера также будет вручена высшая награда Кыргызской Республики орден "Ак Шумкар". Почти год назад, 1 сентября 2022 года указом президента Кыргызской Республики от 1 сентября 2022 года за выдающиеся творческие достижения и бесценный вклад в культуру кыргызского народа Болотбеку Шамшиеву была присвоена высшая степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" с вручением особого знака "Ак Шумкар" посмертно.

Имя Болотбека Шамшиева широко известно в Кыргызстане и за его пределами. Его творчество неразрывно связано с феноменом в развитии кинематографа в 60-е годы, известный как "Кыргызское чудо". В то время работы молодых кыргызских кинорежиссёров стали стремительно покорять вершины всесоюзных и международных кинофестивалей.

Справка: Болотбеков Шамшиев – режиссер-постановщик документальных фильмов "Манасчи" и "Чабан", художественных "Выстрел на перевале Караш", "Алые маки Иссык-Куля", "Эхо любви", "Волчья яма", "Снайперы". Особое место в творчестве Болотбека Толеновича занимают фильмы, снятые по произведениям Чынгыза Айтаматова: "Белый пароход", "Ранние журавли", "Восхождение на Фудзияму". Его фильмов удостаивались призов различных международных, отечественных кинофестивалей и государственных наград.


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URL: https://www.vb.kg/430867
Теги:
кино, кладбище, памятник, Болот Шамшиев
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