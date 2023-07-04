Почему так важно как можно скорее решить приграничный вопрос между КР и РТ

Многие политологи уже прокомментировали поездку председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева в Душанбе, где он встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном для переговоров по границе. Эксперты сошлись во мнении, что президент и глава ГКНБ своевременно взялись за решение приграничного вопроса с соседней республикой, так как откладывание проблемы в долгий ящик, как это практиковалось при прежних президентах, при нынешней экономической ситуации в мире влекут за собой негативные последствия, которые хорошо знакомы всем кыргызстанцам.

Кыргызстан с момента обретения независимости имел спорные территории с Китаем и Казахстаном, но путем взаимных уступок удалось решить с ними эти вопросы. И хотя в обоих случаях были недовольные, знающие люди понимали, что, когда нет четкой границы, развивается контрабанда, налаживается наркотрафик, происходят постоянные экономические дележки региона и перестрелки с жертвами. С Узбекистаном и Таджикистаном как раз так все и происходило на протяжении 30 лет.

Не так давно с Узбекистаном пришли к единому соглашению по вопросу границы и это уже само по себе является большим достижением. Те, кто изучил вопрос, поймут, что власти неспроста пошли на этот непростой шаг, так как вместо напряженности и недоговоренности наступило время четкой определённости границ, а значит и взаимного уважения. Как следствие стали запускаться совместные проекты: это и кыргызско-китайско-узбекская железная дорога, и газопровод Таджикистан-Кыргызстан-Узбекистан-Китай, и завод по выпуску автомобилей, и так далее и тому подобное. Десятки миллиардов долларов, огромный рост приграничной торговли, процветание всей Центральной Азии – вот что стоит на кону.

Общественный деятель и директор ОФ "Тилекмат "Тилек Усупов, к которому редакция vb.kg обратилась за комментариями, убежден, что решение приграничного вопроса с Таджикистаном будет выгоден обеим странам.

"На примере Узбекистана мы видим больше положительных моментов, чем минусов. Вместо недовольств мы начали совместно осуществлять экономические мегапроекты. Разве это не выгодно обоим странам. Поэтому я поддерживаю президента и главу ГКНБ в их стремлении как можно скорее решить приграничный вопрос с Таджикистаном. Иначе кровавые столкновения будут постоянно повторяться", - сказал он.

Юрист Алия Турумбекова также высказала мнение, что конфликты на неопределенной границе более, чем неизбежны.

"Как показывает история, в том числе и наша, если на границе есть спорные участки, то столкновения и конфликты будут. В нашем случае, как прежде надеяться на авось уже не получится. Мы либо должны готовиться к войне, либо как можно скорее решать эту проблему. В Таджикистане, думаю, тоже это понимают и поэтому охотно идут с нами на переговоры", - отметила она в разговоре с vb.kg.