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В Кадамжае пресечена попытка незаконного ввоза винограда и черешни

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В Кадамжае пресечена попытка незаконного ввоза винограда и черешни. Об этом сообщает пресс-служба таможенной службы.

По ее данным, в селе Кызыл-Булак Баткенской области," было проверено автотранспортное средство марки "Volkswagen LT 46" под управлением гражданина КР "Ж.К.К.".

При досмотре, в грузовом отсеке авто обнаружены товары- свежие винограды, в количестве 15 коробок по 7,5 кг.; свежая черешня, в количестве 357 коробок по 7,9 кг., Груз был без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление.

Общий вес задержанного товара составил 2 938,8 кг. Согласно заключению эксперта Баткенского областного отделения ТПП КР, среднерыночная стоимость задержанного товара составила 438 795 сомов.

Собранные материалы по данному факту находятся на рассмотрении Сектора таможенных расследований ОБК и НТП.


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URL: https://www.vb.kg/430870
Теги:
Баткенская область, контрабанда, таможня
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