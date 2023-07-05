Погода
$ 87.26 - 88.08
€ 94.87 - 95.87

За 20 лет не реализовано ни одного крупного проекта под эгидой ШОС - Токаев

208  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС, где заявил что за 20 лет под эгидой организации не реализовала ни одного крупного экономического проекта, передает СМИ.

Токаев представил инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". Заявив, что в документ будут заложены принципы укрепления мер доверия, поддержания стабильности и безопасности.

Преимуществами ШОС являются географическая связанность государств, транзитно-транспортные возможности, огромный рынок и взаимодополняемость экономик. Несмотря на это, следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС, - сказал Токаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430872
Теги:
ШОС, Касым-Жомарт Токаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  