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В Бишкеке появятся 6 поливочных скважин (адреса)

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- Назгуль Абдыразакова
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Согласно плану производственных работ муниципального предприятия "Бишкекводоз" мэрии города Бишкек начали бурение второй скважины из шести запланированных. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, глубина этой скважины 200 метров, мощность 65 кубометров воды в секунду, что составляет 17 литров в секунду.

Бурение 6 новых скважин планируется по адресам: Профсоюзная - Нарвская ,Л.Толстого - Логвиненко, Жайыл-Баатыра - Чортекова, Ахунбаева - Кок-Жангак, Ауэзова - Анкара, Сквер Театральная.

Напомним, до этого на пересечении улиц Профсоюзной и Нарвской пробурена новая скважина.


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URL: https://www.vb.kg/430877
Теги:
мэрия, Бишкек, полив
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