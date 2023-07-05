Глава медпрофсоюза предложила узаконить благодарность медикам

Председатель Медицинского профсоюза Кыргызстана Бермет Барыктабасова отреагировала на заявление председателя кабинета министров по поводу коррупции в медицине. По ее словам, вымогательство, поборы и неформальные платежи за медицинские услуги есть.

"Надо признать проблему как критическую, но не медицинскую. Бытовая низовая коррупция существует как появились деньги, везде, где люди - за роды, за операции, процедуры.

Для медиков нужно разделить благодарность от вымогательства, то есть благодарность в рамках законодательства.

В этой связи мы предлагаем:

1. Ввести платную медицину, пересчитав стоимость услуг в реальном времени.

"Сами поймете, что бесплатной медицины нет и не было. Исчезнут сразу обвинения в коррупции за вымогательство 0-30 000 сомов за кесарево. Кстати, в Таиланде, Турции физиологические роды стоят 2000 долларов. Хочешь иметь ребенка - плати. А у нас ФОМС платит только за физиологические роды. За осложненные патологические роды, кесарево по той же цене как физиологические. Осложненные роды могут обойтись в 1000 долларов и выше.

2. Поднять зарплату медикам до конца года - минимальный оклад в 50 000 сомов. "Как недавно обещали. И это не просьба . Это реалии времени. Медики же не виноваты, что во всем мире самые высокие зарплаты, а наш Кабмин это не понимает", - пишет она.

3. Снизить нагрузку врачей до нормированной на одного специалиста. "А не экстремально высокой на износ в 2-6 раз выше нормы, со времен СССР не пересчитанной.

4. Вернуть все долги по компенсациям государства за коронавирус, умершим и выжившим медикам.

5. Не "сдирать" с медиков однодневные зарплаты на "государственные нужды".

6. Обеспечить материальной технической базой роддомов, больниц, поликлиник полностью по базовым минимальным стандартам.

7. Помочь остановить коррупцию в профсоюзах, которые, по ее утверждению, связаны с Кабмином.