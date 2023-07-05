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Акылбек Жапаров посетил урановые хвостохранилища в Жумгальском районе

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Нарынскую область посетил урановые хвостохранилища в селе Мин-Куш Жумгальского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в настоящее время ведется работа по рекультивации хвостохранилищ, которые планируется завершить в текущем году, а хвостохранилище "Талды-Булак" переносится в хвостохранилище "Дальнее", эта работа будет завершена к концу 2023 года. Рекультивация урановых хвостохранилищ в селе Мин-Куш утверждена в качестве межгосударственной целевой программы между российской госкорпорацией по атомной энергии "Росатом" и Кыргызской Республики в рамках ЕАЭС.

По поводу эвакуации хвостохранилища "Туюк-Суу", отходы которого также планируется перенести в хвостохранилище "Дальнее" местными жителями были высказаны опасения связанные с тем, что урановые отходы будут перевозиться по используемой сельчанами местной дороге.

Председатель кабинета министров встретился с местными жителями и выслушал их опасения и доводы. В ходе встречи глава кабмина отметил, что "работа по эвакуации урановых отходов будет проводиться строго в рамках существующих правил и требований рекультивации". Акылбек Жапаров также отметил, что окончательное решение по эвакуации хвостохранилища будет принято с учетом интересов и мнения местных жителей для обеспечения их радиационной безопасности.

Следует отметить, что в селе Мин-Куш имеется четыре урановых хвостохранилища: "Талды-Булак", "Туюк-Суу", "Как" и "Дальнее".


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URL: https://www.vb.kg/430881
Теги:
Акылбек Жапаров, Нарынская область, хвостохранилища, кабмин
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