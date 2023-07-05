В Германии отметили работу Кыргызстана по мониторингу безопасности вакцин

Национальные эксперты Департамента лекарственных средств и медицинских изделий и Республиканского центра иммунопрофилактики при МЗ КР приняли участие в субрегиональном учебном семинаре по вопросам обеспечения качества и управления данными при мониторинге безопасности вакцин, которая проходила с 26 по 30 июня 2023 года во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

"В семинаре принимали участие представители Албании, Армении, Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Косово, Республики Молдова, Черногории, Сербии, Таджикистана, Республики Северная Македония, Туркменистана и Узбекистана.

Во время 3-дневного учебного семинара участники ознакомились c вопросами обеспечения качества вакцин, обмена передовым опытом по сбору и использованию данных эпиднадзора за побочными проявлениями после иммунизации. Особо была отмечена работа по мониторингу безопасности вакцин 3-х стран: Кыргызстана, Сербии и Грузии, где им была дана возможность поделиться своим опытом.

Работу семинара поддерживали эксперты из Института Пауля Эрлиха, EMA, CDC США, ECDC, Центра сотрудничества ВОЗ в Упсале, специалисты ВОЗ.

Представители каждой страны в ходе семинара разработали планы мероприятий, направленные на обеспечение качества и усовершенствование управления данными о побочных проявлениях после иммунизации".