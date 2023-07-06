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Успехи и скандалы. Интервью с директором НЦОМиД Гульзат Маймеровой

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- Назгуль Абдыразакова
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Гостья нашей студии - директор Национального центра охраны материнства и детства Гульзат Маймерова в интервью редакции vb.kg рассказала об успехах детской медицины в Кыргызстане, с какими вопросами чаще обращаются дети и их родители и как можно решить проблемы очередей в медучреждениях.

Также Маймерова прокомментировала видео скандала с участием ее дочери - врача-онколога. Напомним, ранее в социальной сети появилось видео, в котором медики Национального центра охраны материнства и детства на повышенных тонах выясняют отношения.

"В тот день она дежурила и увидела как старшая медсестра отобрала стульчик и выгнала родителя с инвалидностью из палаты девочки, которой провели операцию. И такие ситуации происходили не единожды. По этическим нормам каждый заведующий отделения должен поставить в известность руководство. Пока видео не распространилось в соцсетях никто не знал об этом инциденте", - говорит директор медучреждения.

Об этом и другом смотрите в нашем видео:


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URL: https://www.vb.kg/430889
Теги:
дети, Бишкек, Кыргызстан, медицина
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