Успехи и скандалы. Интервью с директором НЦОМиД Гульзат Маймеровой

Гостья нашей студии - директор Национального центра охраны материнства и детства Гульзат Маймерова в интервью редакции vb.kg рассказала об успехах детской медицины в Кыргызстане, с какими вопросами чаще обращаются дети и их родители и как можно решить проблемы очередей в медучреждениях.

Также Маймерова прокомментировала видео скандала с участием ее дочери - врача-онколога. Напомним, ранее в социальной сети появилось видео, в котором медики Национального центра охраны материнства и детства на повышенных тонах выясняют отношения.

"В тот день она дежурила и увидела как старшая медсестра отобрала стульчик и выгнала родителя с инвалидностью из палаты девочки, которой провели операцию. И такие ситуации происходили не единожды. По этическим нормам каждый заведующий отделения должен поставить в известность руководство. Пока видео не распространилось в соцсетях никто не знал об этом инциденте", - говорит директор медучреждения.

Об этом и другом смотрите в нашем видео: